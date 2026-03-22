DETENIDO HOMBRE POR AGRESIÓN SEXUAL EN DISCOTECA DE PUERTO NATALES

La madrugada del domingo 22 de marzo, una mujer de 24 años se presentó en la guardia de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, denunciando que momentos antes, al interior del baño de la discoteca AURA, un sujeto la abordó y la agredió sexualmente mediante tocaciones, utilizando la fuerza. La víctima logró forcejear y pedir ayuda a los guardias del local, quienes expulsaron al agresor.

Tras la denuncia, personal de la 2ª Comisaría inició diligencias de apoyo a la víctima y notificó al Ministerio Público. Paralelamente, se inició la búsqueda del agresor, quien había sido previamente identificado por la mujer.

Gracias a las investigaciones realizadas por personal de la Sección de Investigaciones Policiales (S.I.P.), se logró la detención de un hombre de 30 años, de iniciales S.R.B.O., acusado del delito de violación. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía y pasará a control de detención este lunes 23 de marzo.

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