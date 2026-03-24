“SE OLVIDARON DE MAGALLANES”: DIPUTADA MORALES ACUSA AL GOBIERNO DE SUBIR LOS COMBUSTIBLES SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA REGIÓN

La diputada Javiera Morales cuestionó duramente la decisión de no inyectar recursos al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), en medio del alza sostenida en el precio de las bencinas y el diésel. La parlamentaria advirtió que esta medida tendrá efectos directos en el costo de la vida, especialmente en regiones extremas como Magallanes.



“La decisión de no continuar con el MEPCO es un verdadero corte al subsidio del petróleo y la bencina, que le afecta sobre todo a Magallanes. Por eso es una irresponsabilidad gigante, una irresponsabilidad social, porque esto va a generar inflación”, señaló la diputada Javiera Morales.



Además, enfatizó en que el aumento de precios impacta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, y que en el caso de Magallanes la situación es aún más compleja debido a los altos costos estructurales de la región. “Sabemos que la inflación le pega sobre todo a las familias más vulnerables y en nuestra región, que ya tiene altos costos de transporte, de comida, de pasajes, esto va a pegar aún más fuerte”, agregó.



La diputada también criticó la falta de medidas compensatorias efectivas para la región, asegurando que las políticas anunciadas no responden a la realidad local. “Ninguna de las medidas aplican a Magallanes. Ninguna de las medidas compensatorias ni bonos le sirve a Magallanes. En Magallanes no usamos parafina, no usamos el Transantiago, y además, ojo, lo que hicieron al quitar la exención para el transporte aéreo va a implicar un alza en los pasajes”, sostuvo.



Finalmente, la legisladora apuntó a la responsabilidad del Gobierno en el escenario actual, acusando abandono hacia la región. “Están generando la crisis. Ellos van a hacer que Chile se caiga a pedazos. Este es el gobierno de Kast en Magallanes, un Gobierno que se olvidó de Magallanes”, concluyó.



