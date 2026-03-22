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22 de marzo de 2026

DISTINTOS GÉNEROS PARA DISTINTOS PÚBLICOS: LOS ESTRENOS DEL CINE Y EL REGRESO DE CLÁSICOS DE ACCIÓN

Mundo Geek

Mundo Geek 19 de marzo

En una nueva edición del programa Mundo Geek, el espacio abordó diversas novedades del mundo cinematográfico, destacando próximos estrenos en cartelera, el análisis de franquicias icónicas y la entrega de premios a su audiencia. El capítulo comenzó con el anuncio de los ganadores del concurso pendiente, quienes recibirán entradas dobles para asistir al cine y disfrutar de las películas en exhibición.

En cuanto a la cartelera, se comentaron algunos de los títulos disponibles y próximos estrenos, entre ellos la esperada película de Super Mario, junto a otras producciones de distintos géneros que buscan atraer a diversos públicos tales como Delfina, Boda Sangrienta 2, Hopper y Proyecto Fin del Mundo. Desde el espacio destacaron la importancia de asistir a las salas de cine, especialmente frente al crecimiento de las plataformas de streaming, que han cambiado los hábitos de consumo audiovisual.

El programa también puso énfasis en el valor de la experiencia cinematográfica tradicional, resaltando el carácter cercano y nostálgico de las salas locales, que aún conservan una esencia más clásica. En esa línea, se invitó a la audiencia a retomar el hábito de ir al cine como una actividad cultural y social, ya sea en familia, pareja o de forma individual.

Finalmente el programa cerro con  análisis de franquicias clásicas de acción y ciencia ficción, especialmente aquellas vinculadas al actor Arnold Schwarzenegger. Se discutió el posible regreso de sagas como “Depredador”, “Conan” y “Comando”, reflexionando sobre cómo estas producciones podrían adaptarse a las nuevas audiencias sin perder su esencia original.












Mundo Geek 5 de marzo

RESIDENT EVIL, MARATHON Y NUEVOS ESTRENOS DEL CINE MARCAN TENDENCIA DE MUNDO GEEK

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