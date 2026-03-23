JORNADA REGIONAL REÚNE A EQUIPOS DE SALUD PARA FORTALECER ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN MAGALLANES

Con el objetivo de fortalecer el trabajo en salud dirigido a las personas mayores, se desarrolló una jornada regional organizada por la Seremi de Salud y el Servicio de Salud Magallanes, instancia que reunió a profesionales y técnicos de distintos niveles de la red asistencial.

Durante la actividad se revisaron indicadores clave como la población inscrita, la cobertura del Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), así como el avance de programas de salud cardiovascular, salud bucal y salud mental. Además, se abordaron las Garantías Explícitas en Salud (GES), el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes y la cobertura de vacunación.

El seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, destacó que la jornada permitió compartir experiencias entre distintos establecimientos de la región, incluyendo Cesfam de Punta Arenas y Puerto Natales, hospitales comunitarios y postas rurales. En esa línea, subrayó que el objetivo es fortalecer el trabajo actual y proyectar mejoras en el marco del nuevo programa 2025-2035 del Ministerio de Salud.

Por su parte, el referente del Servicio de Salud Magallanes, Camilo Piñeros, valoró la coordinación entre los distintos actores de la red para avanzar hacia una atención más integral. Asimismo, el psicólogo Alejandro Gallegos relevó la importancia de estas instancias para comprender las particularidades territoriales de la región y ajustar las estrategias de atención.

Finalmente, se destacó que Chile enfrenta un proceso de envejecimiento sostenido, con más de 2,5 millones de personas mayores de 65 años.

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