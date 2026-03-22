MAMÓGRAFO MÓVIL AMPLÍA COBERTURA DE SALUD EN LA REGIÓN CON APOYO DE TABSA

Más de doscientas personas se vieron beneficiadas en 2025 gracias a los operativos del mamógrafo móvil del Servicio de Salud Magallanes, utilizado para llegar a localidades apartadas de la región. TABSA respalda esta iniciativa trasladando el equipo radiológico sin costo y apoyando la difusión de campañas de salud mediante su sistema audiovisual en las embarcaciones.

Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud Magallanes, destacó la importancia de estas alianzas entre el servicio público y la empresa privada. “Es muy gratificante tener estas alianzas, porque lo que hacen es beneficiarnos mutuamente y nos permite, en este caso, acceder a las localidades más aisladas con el mamógrafo”, señaló.

En 2026, la Unidad de Mamografía Móvil realizó rondas médicas en enero en Porvenir y en marzo en Cerro Sombrero, destacando la relevancia del transporte marítimo para llegar a estas comunidades, según indicó Natalia Cárdenas, tecnóloga médico del equipo.

Por su parte, Sebastián Timis, subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, explicó que el traslado sin costo del mamógrafo se realiza hace varios años a Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, aportando también a la difusión de material audiovisual que refuerza campañas de prevención del cáncer de mama.





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