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24 de marzo de 2026

INSTITUTO BRITÁNICO ABRE MATRÍCULAS PARA CURSOS DE INGLÉS 2026 EN PUNTA ARENAS

La institución con 37 años de trayectoria inicia sus cursos abiertos a la comunidad para niños, adolescentes y adultos desde fines de marzo.

POP UP BRITANICO

El Instituto Británico anunció el inicio de su proceso de matrículas para los cursos de inglés 2026 abiertos a la comunidad en Punta Arenas, dirigidos a niños, adolescentes y adultos interesados en fortalecer sus competencias en el idioma.

Según informó la institución, las clases para adolescentes y adultos comenzarán el lunes 23 y martes 24 de marzo, mientras que los cursos orientados a niños iniciarán el viernes 27 de marzo, ofreciendo alternativas de formación para distintos niveles de aprendizaje.

Con 37 años de experiencia en enseñanza del idioma inglés, el Instituto Británico destaca su tradición académica y su aporte a la formación de estudiantes en la región, consolidándose como una alternativa de capacitación lingüística en Magallanes.

Las personas interesadas en matricularse o realizar consultas pueden dirigirse a Avenida España 910 o escribir al correo electrónico [email protected]. Más información sobre los programas disponibles se encuentra en el sitio web oficial de la institución.


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SUPEREDUC PUBLICA INFORME SOBRE EXPULSIONES Y CANCELACIONES DE MATRÍCULA 2016-2024

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