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25 de marzo de 2026

GOBIERNO ASEGURA CONTINUIDAD DEL SUBSIDIO AL GAS EN MAGALLANES PESE A CAMBIOS EN EL MEPCO

Subsecretario de Energía descarta impacto de las modificaciones al mecanismo de combustibles y llama a la tranquilidad en la región.

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En el marco de las modificaciones impulsadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, MEPCO, surgieron legítimas dudas que circularon por la prensa regional sobre el futuro del subsidio al gas en Magallanes.

 
Al respecto, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, fue enfático y aclaró que los beneficios asociados al Subsidio al Gas que tiene la región de Magallanes “no se verán afectados por la situación que se está viviendo con los combustibles”.
En este contexto, Briones precisó que los recursos del aporte compensatorio del gas están asegurados para el año 2026; ello, en virtud de los montos previamente asignados para este propósito al Ministerio de Energía en la Ley de Presupuestos, los que a su vez ya fueron traspasados a la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, para su posterior aplicación.

 
“Queremos darle a la ciudadanía total tranquilidad sobre el beneficio, el cual está asegurado y seguiremos trabajando para que así sea”, dijo.

 
Por otra parte, la autoridad aprovechó la ocasión para subrayar que el subsidio al cabotaje de combustibles en la región no se verá afectado por la situación nacional y mundial.

 
“El transporte de combustibles a través del Estrecho de Magallanes es fundamental para el suministro en toda la región, y cubre el 80% del costo del transporte (cabotaje) de combustibles, es por ello que este aporte se mantendrá independiente del escenario nacional e internacional que hoy atravesamos”, remarcó el subsecretario de Energía Hugo Briones.

DPR Ericka Farías_Combustibles

MAGALLANES ENFRENTA ALZA HISTÓRICA DE COMBUSTIBLES CON MEDIDAS DE APOYO Y ABASTECIMIENTO ASEGURADO

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