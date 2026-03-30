MAGALLANES: SUBDERE RETIRA DECRETO DEL PEDZE Y REDEFINE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE ZONAS EXTREMAS

El Gobierno anunció el retiro del decreto que fijaba la distribución de recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), medida que impacta directamente a la Región de Magallanes, que concentraba gran parte de los fondos asignados para 2026.

La decisión fue confirmada por el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, quien calificó la asignación previa como desequilibrada, argumentando que privilegiaba a las regiones del sur por sobre el norte del país.

El documento, emitido en las últimas semanas del gobierno anterior, contemplaba la reserva de más de $60 mil millones —equivalentes al 86% del presupuesto disponible— para Magallanes, Aysén y Los Lagos, dejando sin recursos a Arica y Parinacota.

Con el retiro del decreto, los cerca de $69 mil millones destinados al PEDZE serán redistribuidos bajo nuevos criterios. Desde la Subdere indicaron que el proceso administrativo será rápido, con el objetivo de no frenar la ejecución de iniciativas, aunque sí modificar su asignación territorial.

En Magallanes, la medida genera incertidumbre respecto a la continuidad de proyectos de infraestructura y desarrollo que ya consideraban estos recursos, a la espera de conocer el nuevo reparto presupuestario.