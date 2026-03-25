Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de marzo de 2026

CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS RESPONDE A GOBIERNO Y AFIRMA QUE YA PERDIÓ DOMINIO DEL PREDIO EXPROPIADO

​La entidad cuestionó la interpretación del Ministerio de Vivienda respecto al proceso y aseguró que la expropiación se concretó jurídicamente en diciembre de 2025.

la-disputa-por-expropiacion-del-club-hipico-de-punta-arenas_-piden-mas-del-doble-que-oferta-del-serviu-750x400

Como CLUB DE HÍPICO DE PUNTA ARENAS S.A., afectados directamente por el proceso expropiatorio que el Serviu de Magallanes ejecuta respecto de nuestro ex predio en la ciudad de Punta Arenas, estimamos pertinente precisar a la opinión pública los siguientes puntos:

Efectivamente existe un documento emitido y firmado por el Ministro de Vivienda, señor Iván Poduje, instruyendo al Serviu Magallanes que solicite la retención de la indemnización provisional consignada ante el Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas Dicho documento señala expresamente:

"A la fecha, el proceso expropiatorio se encuentra en trámite, sin que se haya girado el cheque correspondiente a la indemnización, por lo que el dominio del bien expropiado no ha radicado en el Fisco en los términos del artículo 20 del Decreto Ley N°2.186 de 1978".

Lamentamos que el El Sr. Ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso, toda vez que utiliza una norma totalmente equivocada, dándole un sentido que no corresponde:

conforme al mismo artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, consignada la indemnización provisional, "el dominio del bien expropiado quedará radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante", por lo que el hito que marca el traspaso al Expropiante no es el retiro de la indemnización por parte del Expropiado, sino, la consignación judicial o depósito de la indemnización, por parte del Expropiante, en este caso Serviu Magallanes, lo que en este caso ocurrió el día 30 de diciembre de 2025 en la causa V-88-2025 del Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas, por tanto, desde esa fecha CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A. perdió el dominio del inmueble. En este sentido desde aquel entonces, SERVIU MAGALLANES ha realizado actuaciones de dueño, como ha sido autorizar a los dueños de los caballos mantener sus animales en el recinto hasta el día de hoy, como es de público conocimiento.

Velaremos por el que cualquier acto administrativo que nos afecte, sea conforme a las normas que así lo rigen, sin arbitrariedades ni ilegalidades, como asimismo por el resarcimiento de todos los daños que se ha provocado en nuestro patrimonio a consecuencia de este proceso.


ducciministro

MINISTRO DE HACIENDA Y DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RATIFICAN CONTINUIDAD DE SUBSIDIOS CLAVE PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AJUSTE FISCAL OBLIGA AL GOBIERNO A DESISTIR DE LA MILLONARIA EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS EN MEDIO DE DISPUTA POR INDEMNIZACIÓN

Leer Más

​El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, envió un oficio ordinario en el que instruyó al Serviu de Magallanes a desistir de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas.

​El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, envió un oficio ordinario en el que instruyó al Serviu de Magallanes a desistir de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas.

MINVU_Club-Hipico_feb26_1
nuestrospodcast
BID Invest y EPAUSTRAL (1)

BID INVEST CONCRETA PRÉSTAMO A EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL PARA FORTALECER INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CHILE

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
la-disputa-por-expropiacion-del-club-hipico-de-punta-arenas_-piden-mas-del-doble-que-oferta-del-serviu-750x400

CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS RESPONDE A GOBIERNO Y AFIRMA QUE YA PERDIÓ DOMINIO DEL PREDIO EXPROPIADO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
DPR Ericka Farías_Combustibles

MAGALLANES ENFRENTA ALZA HISTÓRICA DE COMBUSTIBLES CON MEDIDAS DE APOYO Y ABASTECIMIENTO ASEGURADO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
manifestación

MÁS DE 100 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN PUNTA ARENAS EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA