Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de marzo de 2026

OFICIALISMO DESDRAMATIZA "FUEGO AMIGO" ANTE CRÍTICAS POR MEDIDAS DEL GOBIERNO DE KAST

"Cuando no está de acuerdo con algo, tiene que ponerlo sobre la mesa", valoró el timonel republicano Arturo Squella.

comiteepoliticokast

En el oficialismo desdramatizaron las acusaciones de "fuego amigo" ante las críticas surgidas desde RN a algunas de las medidas impulsadas por el Presidente José Antonio Kast.

Este lunes se llevó a cabo un comité político ampliado liderado por Kast, donde también participaron representantes de Republicanos, el Partido Social Cristiano, UDI, RN y Evópoli.

Durante este fin de semana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, planteó que colaborar con el gobierno "no es lo mismo que seguirles el amén", mientras que el diputado Diego Schalper dijo que la existencia de una crisis de seguridad "no significa que pueden hacer lo que quieran".

El timonel de Republicanos, Arturo Squella, comentó que "yo lo tomo de una manera distinta, yo no veo fuego amigo en eso, yo veo mensajes de sensatez obviamente que uno, cuando no está de acuerdo con algo, tiene que ponerlo sobre la mesa. Los partidos que están detrás del gobierno son bastante más amplios de lo que estábamos acostumbrados y nosotros esperaríamos que eso se conduzca y se canalice por los caminos que correspondan".

Por su parte, Schalper aclaró que "lo que digo es que una de las cosas importantes que tenemos que lograr es que medidas que son difíciles encuentren espacio para ser explicadas de buena forma a la ciudadanía para que las puedan entender. Hay que tratar de complementar cierto eje en un objetivo común".

Uno los temas que llaman la atención en el oficialismo es la indefinición del Ejecutivo por la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, ante lo que el exministro Pablo Longueira llamó a entregar el respaldo como "señal de Estado".

Otra de las preocupaciones es la situación de los indultos, ante lo que la diputada Flor Weisse (UDI) manifestó que "hay dos sectores a los cuales les afectan los indultos, son los uniformados y los que hicieron la destrucción o la violencia del estallido social en Chile, y me parece que es un tema que abre nuevamente una polarización que ojalá cada día sea más minoritaria, porque hoy día la preocupación está en como el bolsillo de los chilenos se hace más llevadero y como generamos mayor seguridad".

"Son temas que, si bien el debate hay que abrirlo en algún minuto, creo que hoy día no es el momento de abrirlo", agregó.

Fuente: cooperativa.cl 

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SE DESATA DISPUTA TRAS EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS, QUE SERÍA LA MÁS CUANTIOSA EN CHILE EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Leer Más

​El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.

​El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.

MINVU_Club-Hipico_feb26_1
nuestrospodcast
AD 1

MUNICIPIO SE REÚNE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA AGILIZAR APERTURA DE NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
comiteepoliticokast

OFICIALISMO DESDRAMATIZA "FUEGO AMIGO" ANTE CRÍTICAS POR MEDIDAS DEL GOBIERNO DE KAST

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PUNTA ARENAS CEREMONIA ANIVERARIO FACH 8

IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORÓ EL 96° ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE CON DESFILE TERRESTRE Y AÉREO EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Cesiah Contreras, ANEF Ñuble

DIRIGENTA DE ANEF ÑUBLE ADVIERTE DÉFICIT ESTRUCTURAL Y LLAMA A FORTALECER EL ROL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS