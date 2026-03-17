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17 de marzo de 2026

COLEGIO DE PROFESORES SE DECLARA EN ALERTA POR DRÁSTICA DISMINUCIÓN EN EDUCACIÓN. LA CALIFICA DE POLÍTICA ERRADA QUE AFECTARÁ APRENDIZAJES Y CONDICIONES DE TRABAJO

En alerta se declaró el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG ante los anuncios del Gobierno de recorte del presupuesto en Educación.

mario aguilar arévalo 3

El Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, sostuvo que esta situación les inquieta “nos parece muy preocupante, esta semana vamos a tener la primera reunión como Gremio con la Ministra y se lo vamos a expresar muy claramente. De ninguna manera creemos que están las condiciones para disminuir los recursos en educación”.

El líder gremial docente advirtió “la educación pública ya tiene una situación muy desmedrada, hay grandes carencias, existen grandes déficits y el anuncio de recortar presupuestos impactará directamente sobre las condiciones de trabajo y los aprendizajes de los estudiantes”.

Mario Aguilar Arévalo aclaró que “cuando se habla de sobredotación docente, es bueno que la ciudadanía y las comunidades escolares lo sepan que, en realidad, lo que se está diciendo es que los cursos serán de 45 estudiantes y eso es absolutamente inadecuado hoy en día”.

El Dirigente Nacional explicó “hoy las tendencias pedagógicas modernas hablan de un trabajo personalizado, de atender a la diversidad, las políticas de inclusión incorporan en la sala de clase a un número importante de estudiantes con necesidades educativas especiales. Es absolutamente antipedagógico y un impacto directo sobre los aprendizajes si se quiere aumentar el número de estudiantes por salas. Esa es una pésima política”.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesores insistió: “es una pésima política quitar recursos que significarán menor material pedagógico, más deterioro en la infraestructura, que servicios que ya trabajan absolutamente al límite en términos presupuestarios van a quedar en una situación todavía más deficitaria. Nosotros se lo vamos a expresar directamente a la Ministra. Creemos que esa es una política absolutamente errada”.

Mario Aguilar Arévalo planteó “si hay que ahorrar recursos, de ninguna manera puede ser en la educación. Si se va a ahorrar recursos, que se ahorren en los cocktail que se hacen en La Moneda, en los viajes lujosos al extranjero de las autoridades, en los sueldos de los ejecutivos y asesores, en la dieta parlamentaria, en el gasto militar, que se ahorre en áreas prescindibles, pero de ninguna manera en educación”.

El Presidente del Gremio Docente reiteró “estamos altamente preocupados, nos declaramos en alerta frente a esta situación y se lo vamos a expresar a la Ministra. Tenemos vocación de diálogo, vamos a conversar con ella y con todas las autoridades que se necesite, vamos a defender los derechos adquiridos, los sociales y vamos a defender a la educación pública”.


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