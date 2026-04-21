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21 de abril de 2026

ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS DESDE 7° BÁSICO A 4° AÑO MEDIO PODRÁN POSTULAR PARA PARTICIPAR DEL TORNEO DELIBERA 2026

Buenos días región.

delibera2026

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Carolina Vega, abogada de la Universidad de Magallanes y encargada del Torneo de Debate “Delibera”, invitó a estudiantes de la región a ser parte de la versión 2026 de esta iniciativa impulsada por la Biblioteca del Congreso Nacional.

El certamen está dirigido a alumnos desde 7° básico hasta 4° medio de todos los establecimientos educacionales del país y tiene como objetivo fomentar la formación cívica a través del análisis de problemáticas contingentes y la elaboración de propuestas legislativas.

La convocatoria invita a conformar equipos de cuatro integrantes, quienes deberán desarrollar una Iniciativa Juvenil de Ley (IJL), abordando temas de interés local o nacional. Durante el proceso, los estudiantes deberán identificar un problema, proponer una solución, difundir su propuesta mediante un video y gestionar apoyos que respalden la iniciativa.

Una vez completadas estas etapas, los equipos deberán subir sus proyectos a la plataforma oficial, donde serán evaluados por un jurado especializado de la Biblioteca del Congreso Nacional. Posteriormente, se seleccionarán los siete mejores equipos por región, los que avanzarán a una final regional presencial.

Los equipos ganadores de cada región clasificarán a la Final Nacional, instancia que se desarrollará en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, donde se definirá la propuesta ganadora del Torneo Delibera 2026.

Desde su creación en 2008, más de 19.700 estudiantes han participado en este espacio. Las bases, requisitos y detalles del proceso se encuentran disponibles en el sitio web www.bcn.cl/delibera donde las comunidades educativas pueden informarse e inscribirse hasta el próximo 27 de abril.



Torneo Delibera 2026

INVITAN A ESTUDIANTES DE MAGALLANES A PARTICIPAR EN EL TORNEO DELIBERA 2026

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