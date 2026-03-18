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18 de marzo de 2026

MAGALLANES SE SUMA A CELEBRACIÓN NACIONAL CON ENCUENTRO DE CANTORAS DE TODO CHILE DEL 26 AL 28 DE MARZO

Buenos días región.

cantorasmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Avelina Ulloa Sierpe, integrante de la Agrupación Amigos de la Cantora Magallánica, conversó sobre el encuentro que reunirá a quince cultoras de la música tradicional chilena en la región de Magallanes, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Cantora Chilena.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Cantoras de Chile (ASONCADECH) y con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, contempla una serie de presentaciones entre el 26 y 28 de marzo, con el objetivo de relevar el rol de la voz femenina como portadora de historia, identidad y tradiciones del país.

El encuentro tendrá como escenario principal el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas, donde se realizarán conciertos los días viernes 27 y sábado 28 de marzo a las 19:00 horas. En tanto, como antesala, el jueves 26 de marzo a las 17:30 horas se desarrollará una presentación en el Gimnasio Municipal de Villa Tehuelches, en la comuna de Laguna Blanca, marcando un hito de descentralización cultural en la región.

Sobre el escenario se reunirán quince cantoras provenientes de distintas ciudades del país como Santiago, Curicó, Rengo, Talagante, Chiguayante, San Vicente de Tagua-Tagua, Linares, Talca, Copiapó, Putú, Quillota y Valdivia, además de representantes locales, todas dedicadas a preservar y difundir la música tradicional que se transmite de generación en generación.

El acceso a los espectáculos será gratuito. Las invitaciones pueden retirarse desde este miércoles 18 de marzo en la oficina de la Seremi de las Culturas, ubicada en calle Pedro Montt N° 809 en Punta Arenas, en horario de mañana y tarde.

La actividad se enmarca en la conmemoración del Día Nacional de la Cantora Chilena, instaurado por la Ley N° 21.497 en octubre de 2022 y celebrado cada 14 de marzo. La fecha recuerda el natalicio de Matilde Isabel Fuentes Pino, conocida como “Chabelita Fuentes”, figura clave del folclor nacional y considerada la “Primera Dama de la Tonada”.

Su legado, junto al de destacadas exponentes como Violeta Parra y Margot Loyola, inspira este tipo de encuentros que buscan mantener viva la tradición oral femenina a lo largo del país, fortaleciendo la identidad cultural desde los territorios.


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MAGALLANES SE SUMA A CELEBRACIÓN NACIONAL CON ENCUENTRO DE CANTORAS DE TODO CHILE DEL 26 AL 28 DE MARZO

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