SERNAMEG MAGALLANES ACTIVA PROTOCOLO POR FEMICIDIO FRUSTRADO EN PORVENIR

​La dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes, activó este lunes la coordinación intersectorial tras un caso de femicidio frustrado ocurrido en la comuna de Porvenir las últimas horas.

En el marco de esta activación, el SernamEG tomó contacto con la sobreviviente de violencia y desplegó las acciones correspondientes para su atención psicosocial y jurídica, que incluye la representación de la víctima en la causa tras la aceptación de patrocinio.



Durante la misma jornada se desarrolló el control de detención del agresor en el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, instancia en que Fiscalía formalizó al imputado por el delito de femicidio frustrado. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de 90 días para la investigación.



Además, este mismo lunes en Punta Arenas el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictó sentencia condenatoria en un caso de femicidio frustrado en que el SernamEG intervino como querellante en juicio oral efectuado entre el 05 al 09 de marzo.

En ese proceso, el tribunal condenó al autor a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, de cumplimiento efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta a profesiones titulares mientras dure la condena.



La directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos, señaló que en ambos casos, el servicio ha actuado a través de sus equipos especializados y de la Dirección Regional, conforme a sus competencias en situaciones de violencia grave y de riesgo vital. “El femicidio constituye la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, y frente a ello, SernamEG mantiene una respuesta jurídica y psicosocial articulada mediante los Centros de las Mujeres, el Centro Especializado en Violencias de Género, la Dirección Regional, y la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, para intervenir de manera oportuna, acompañar a las víctimas en sus procesos de reparación, y contribuir a que los responsables enfrenten a la justicia y, cuando corresponda, cumplan penas efectivas de cárcel”.



El Servicio también reforzó la importancia de proteger a las sobrevivientes de violencia, evitando la entrega o difusión de datos que puedan identificarlas y exponerlas a revictimización.



Actualmente, el SernamEG cuenta con el número de atención 1455 el cual entrega orientación para víctimas y testigos de violencia, disponible de lunes a domingo, incluyendo festivos de 08 a 24 horas.

