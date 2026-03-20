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20 de marzo de 2026

NATALES REGISTRÓ MÁS DE 3 MIL INASISTENCIAS A CITAS MÉDICAS DURANTE 2025

El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Natales realizó un llamado a la comunidad a informar oportunamente cuando no puedan asistir a sus citas médicas, con el objetivo de optimizar el uso de las horas disponibles y contribuir a la disminución de las listas de espera.

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​Durante el año 2025, el establecimiento registró 3.401 inasistencias a consultas, correspondientes a 731 citas dentales, 2.040 consultas de especialidad y 630 de medicina general. Entre las especialidades con mayor número de ausencias se encuentran Pediatría (343), Medicina Interna (341) y Cirugía (324).

 
Cada vez que un usuario no asiste a su cita médica se pierde una oportunidad de atención, tanto para ese paciente como para otra persona que podría haber utilizado ese espacio. Así lo explicó el jefe (s) de SOME, Felipe Rojas, quien destacó que una gestión más eficiente de los recursos sanitarios sería posible si los pacientes informaran con anticipación.

 
“Si bien la mayoría de nuestras especialidades tienen listas de espera por debajo de la media, en algunos casos como Dermatología registramos tiempos de espera de hasta 157 días, y aun así durante 2025 tuvimos 127 inasistencias en esta especialidad. Si las personas avisaran oportunamente, podríamos reasignar esos cupos y permitir que otros pacientes accedan antes a la atención que necesitan”, señaló la jefatura del SOME.

 
Por su parte, el subdirector médico (s) del hospital, Dr. Simón Ríos, enfatizó la importancia del trabajo conjunto con la comunidad para el buen uso del recurso médico. “Como hospital entendemos que pueden surgir imprevistos que impidan asistir a una cita. Sin embargo, si los usuarios nos avisan con tiempo, podemos reasignar esas horas y así contribuir a reducir las listas de espera”, indicó el directivo.

 
Desde el establecimiento invitaron a los usuarios a avisar con al menos 24 horas de anticipación en caso de no poder asistir, llamando a los teléfonos 61 2 452142 o 61 2 452247, o informando directamente en el SOME del hospital.


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