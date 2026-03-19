HOGAR DE CRISTO REVIVE CON IA AL PADRE HURTADO EN NUEVA SERIE DE VIDEOS

El Hogar de Cristo lanza esta tarde de lunes 16 de marzo la campaña digital “Por qué confiar en el Hogar de Cristo”, una serie de diez reels protagonizados por el padre Alberto Hurtado recreado mediante inteligencia artificial.



Los diez videos —que se publicarán sucesivamente durante las semanas que vienen en redes sociales— muestran al fundador de la institución en escenas simples y reconocibles de la vida cotidiana: ofrecer un aventón en su camioneta verde, ayudar a quien lo necesita, devolver un objeto perdido o confiar en un desconocido.



La iniciativa utiliza tecnología de recreación digital desarrollada por la productora NANO de la startup chilena DeepMaster, que permite revitalizar la imagen del sacerdote jesuita y situarlo en contextos actuales, manteniendo vivo su mensaje sobre solidaridad, empatía y responsabilidad social.



La campaña busca reforzar la confianza en el trabajo del Hogar de Cristo en un contexto marcado por el escepticismo y la desconfianza social. Cada pieza audiovisual se conecta además con una portada

https://www.hogardecristo.cl/confianzahdc/, que contiene información concreta sobre el funcionamiento de la institución: su gobierno corporativo, el uso de los recursos donados y el impacto de sus programas sociales.



“Queremos recordar que la confianza se construye en gestos simples y cotidianos, tal como lo enseñaba el padre Hurtado”, señalan desde la organización.



La serie comenzará a difundirse este lunes 16 de marzo a las 19 horas y forma parte de un especial digital donde el Hogar de Cristo detalla cómo funciona hoy la institución fundada hace más de ocho décadas para reducir la pobreza severa en Chile.



Los videos se irán subiendo en las redes sociales del Hogar de Cristo durante las próximas semanas.

