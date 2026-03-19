Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de marzo de 2026

HOGAR DE CRISTO REVIVE CON IA AL PADRE HURTADO EN NUEVA SERIE DE VIDEOS

​Diez reels para redes sociales muestran al fundador de la institución en situaciones cotidianas que invitan a recuperar la confianza y la empatía en tiempos de crispación y escepticismo.

ph

El Hogar de Cristo lanza esta tarde de lunes 16 de marzo la campaña digital “Por qué confiar en el Hogar de Cristo”, una serie de diez reels protagonizados por el padre Alberto Hurtado recreado mediante inteligencia artificial.

 
Los diez videos —que se publicarán sucesivamente durante las semanas que vienen en redes sociales— muestran al fundador de la institución en escenas simples y reconocibles de la vida cotidiana: ofrecer un aventón en su camioneta verde, ayudar a quien lo necesita, devolver un objeto perdido o confiar en un desconocido.

 
La iniciativa utiliza tecnología de recreación digital desarrollada por la productora NANO de la startup chilena DeepMaster, que permite revitalizar la imagen del sacerdote jesuita y situarlo en contextos actuales, manteniendo vivo su mensaje sobre solidaridad, empatía y responsabilidad social.

 
La campaña busca reforzar la confianza en el trabajo del Hogar de Cristo en un contexto marcado por el escepticismo y la desconfianza social. Cada pieza audiovisual se conecta además con una portada

 https://www.hogardecristo.cl/confianzahdc/, que contiene información concreta sobre el funcionamiento de la institución: su gobierno corporativo, el uso de los recursos donados y el impacto de sus programas sociales.

 
“Queremos recordar que la confianza se construye en gestos simples y cotidianos, tal como lo enseñaba el padre Hurtado”, señalan desde la organización.

 
La serie comenzará a difundirse este lunes 16 de marzo a las 19 horas y forma parte de un especial digital donde el Hogar de Cristo detalla cómo funciona hoy la institución fundada hace más de ocho décadas para reducir la pobreza severa en Chile.

 
Los videos se irán subiendo en las redes sociales del Hogar de Cristo durante las próximas semanas.

ia

EL AGUA QUE USA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TAMBIÉN PROVIENE DE CHILE: CRECE EL DEBATE POR SU HUELLA HÍDRICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN PORVENIR: DETIENEN A CIUDADANO ARGENTINO CON MÁS DE 8 MIL CAJETILLAS

Leer Más

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

cigarrillos
nuestrospodcast
Visita ministerial 2

PRIMERA VISITA MINISTERIAL MARCA SEÑAL ESTRATÉGICA PARA MAGALLANES Y REFUERZA ROL CLAVE DE CHILE EN LA ANTÁRTICA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
ph

HOGAR DE CRISTO REVIVE CON IA AL PADRE HURTADO EN NUEVA SERIE DE VIDEOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cigarrillos

CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN PORVENIR: DETIENEN A CIUDADANO ARGENTINO CON MÁS DE 8 MIL CAJETILLAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
20260316 Comunicado Día Del Consumidor

¿SPAM, COBRANZAS O CONTRATOS ETERNOS? CONOCE LAS HERRAMIENTAS DEL SERNAC PARA HACER VALER TUS DERECHOS