PROCHILE EN LA FERIA DE BOSTON: MUY ALTO INTERÉS POR EL SALMÓN CHILENO EN ESTADOS UNIDOS

​El 15 de marzo recién pasado comenzó la edición número 44 del mayor evento comercial de productos del mar de Norteamérica, la Feria de Boston, en el Centro de Convenciones Thomas M. Menino en Estados Unidos. La exposición, de tres días de duración, se extiende hasta hoy.

La Agregada Comercial de ProChile en Nueva York, Andrea Sapag, concedió una entrevista a Salmonexpert, que estuvo presente en la Seafood Expo North America. Afirmó que este año, se observa mucha gente visitando la Feria, con un recinto más lleno que el año pasado, y con más países participantes, con bastantes reuniones. “Todo el mundo está ocupado. Así que es una muy buena señal”.

¿Cuáles son sus expectativas de esta feria?

Este año participaremos con seis empresas chilenas en el Pabellón de Chile. Creemos que, hasta el momento, la feria ha sido increíble. Todas las empresas están muy contentas. Tuvieron muchas reuniones.

¡Cuánta gente! Y como saben, la industria de productos del mar es muy importante en Estados Unidos. Para nosotros, el salmón es uno de los productos más importantes aquí, y también estamos trabajando con otros productos, como los mejillones, otro producto nacional con mayor valor añadido.

¿Qué opina sobre el papel del salmón chileno en el mercado estadounidense? ¿Cuáles son las expectativas considerando las incertidumbres de los aranceles?

Sí, sabemos que la incertidumbre es muy alta actualmente, pero estamos trabajando en ello. Mantenemos excelentes relaciones con las asociaciones chilenas de salmón y también estamos al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor, trabajando en estrecha colaboración con nuestra embajada en Washington, D.C.

Sabemos que la clave es estar al tanto de la situación. Realizamos muchas entrevistas y reuniones con importadores y distribuidores para conocer el mercado y así brindar información a nuestras empresas.

¿Esperan un crecimiento, a pesar de la incertidumbre?

El año pasado, las exportaciones de salmón fueron muy altas. Fueron muy buenas. El mercado más importante para nosotros sigue siendo Estados Unidos. Y si le preguntas hoy a las otras empresas que están aquí, el salmón chileno es un producto excelente y sus ventas deben estar aumentando por supuesto.

¿Esperan una demanda y una oferta continuamente altas, o proyectan que, tal vez, debido a los costos y, de nuevo, a los aranceles y demás, disminuyan?

Hasta hoy creemos que nos va bien. No creo que vayan a bajar, pero nunca se sabe... Pero hoy tenemos muy buenas expectativas al respecto.

¿Cómo cree que ha sido el proceso para atraer empresas a Estados Unidos? ¿Hay lista de espera o se está expandiendo continuamente?

El mercado estadounidense es muy atractivo para los productos del mar chilenos. Muchas empresas quieren entrar y tienen muchos requisitos. A veces pensamos que este año no será así, pero cada año va en aumento. Además, buscan otros mercados. Sí, la diversificación es muy importante para ellos hoy en día.

¿Están considerando el mercado asiático en ello?

Asia también es un muy buen mercado para nosotros. Sí, China, Japón. Antes, Japón era el principal destino de nuestro salmón, pero hoy es Estados Unidos. Estados Unidos, porque el viaje es más corto, claro. Es muy importante la diversificación en este contexto y las empresas se están enfocando en todos los mercados para crecer.

Fuente: salmonexpert.cl



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