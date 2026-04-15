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15 de abril de 2026

MUNICIPIO IMPULSA MEJORAS EN VIVIENDAS, ILUMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

cradonich

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, abordó una serie de iniciativas y proyectos impulsados por el municipio, destacando avances en materia de vivienda, seguridad, infraestructura, cultura y empleo.

En materia habitacional, la autoridad se refirió a la necesidad de elevar el estándar de las viviendas sociales en la comuna, tras una reciente visita a proyectos en ejecución junto a la delegada presidencial regional, Ericka Farías. Durante el recorrido por el sector Valle Los Sauces, se analizaron en terreno las características de las soluciones habitacionales actuales, evidenciando diferencias respecto de proyectos desarrollados en años anteriores, particularmente en aspectos como número de dormitorios, superficie de terreno y tipología de las viviendas.

En el ámbito de infraestructura, el jefe comunal destacó la instalación de nuevas luminarias en la caletera de la Ruta 9 Norte, intervención que busca mejorar la seguridad vial y peatonal en un sector de carácter residencial e industrial. El proyecto, financiado con recursos municipales 2026, beneficiará directamente a vecinos del Condominio Vista Norte, así como a empresas y usuarios que transitan por esta vía.

Respecto a seguridad, el alcalde abordó la demolición parcial de un inmueble abandonado en calle Mardones N°210, el cual se había transformado en un foco de incivilidades e inseguridad para los vecinos. “Esta es una casa cuya propietaria está fallecida y uno de los herederos se encuentra privado de libertad, por lo tanto, estaba siendo ocupada irregularmente, generando problemas permanentes de seguridad y también incendios, el último hace un par de semanas”, señaló. La intervención se realizó conforme a la normativa vigente, considerando que una de las estructuras ya había sido severamente afectada por un incendio ocurrido en marzo.

En el plano cultural, Radonich informó sobre el lanzamiento de una cartelera municipal que contempla 16 funciones gratuitas entre abril y junio, con el objetivo de acercar diversas expresiones artísticas a la comunidad.

Finalmente, la autoridad invitó a la ciudadanía a participar en la feria laboral que se realizará el próximo 18 de abril en el Gimnasio de la Escuela Portugal, entre las 09:00 y 13:00 horas. La actividad contará con más de 20 empresas y ofrecerá más de 500 vacantes en áreas como construcción, ventas, servicios y salmonicultura, además de servicios de apoyo como confección de currículum vitae, trámites del Registro Social de Hogares y obtención de la Tarjeta Punta Arenas.

De esta manera, el municipio continúa impulsando iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna, abordando de manera integral distintas áreas de desarrollo local.


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