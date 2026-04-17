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17 de abril de 2026

EXPORTACIONES PESQUERAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES CRECEN 22,4% EN 2026

El dinamismo del sector se apoya en la apertura de mercados y en la articulación logística impulsada por ProChile. Productos de alto valor como el bacalao de profundidad lideran el posicionamiento internacional.

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La industria pesquera de la Región de Magallanes consolida su inserción en los mercados globales en un contexto de creciente demanda por productos del mar de alto valor. La combinación de estrategia comercial, sostenibilidad y eficiencia logística ha permitido fortalecer la competitividad exportadora, en una cadena que integra captura, procesamiento y distribución hacia destinos clave.

Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones regionales de pesca y acuicultura superaron los US$ 242 millones, lo que representa un crecimiento de 22,4% en comparación con igual período del año anterior. Este desempeño refleja una mayor diversificación de mercados y un posicionamiento sostenido en destinos como Brasil (US$ 101 millones), Estados Unidos (US$ 87 millones) y China (US$ 21 millones).


En este escenario, el rol de ProChile ha sido determinante para facilitar la conexión con compradores internacionales y promover la oferta regional en ferias especializadas. Estas acciones han permitido ampliar la cartera de clientes y mejorar la visibilidad de los productos del mar de Magallanes en circuitos comerciales de alto valor.

Uno de los casos destacados es el de Pesca Cisne, firma con más de 30 años de operación en la región, que ha fortalecido su capacidad productiva mediante inversiones como el buque factoría “Isla Edén”, con un monto superior a US$ 8 millones. La compañía se especializa en especies como merluza austral, congrio dorado y bacalao de profundidad, este último con precios internacionales que superan los US$ 40 por kilo.

El bacalao de profundidad se posiciona como uno de los recursos más rentables de la pesca industrial chilena. En 2025, las exportaciones regionales de este producto alcanzaron los US$ 57 millones, mientras que en lo que va de 2026 ya superan los US$ 13 millones, con un crecimiento de 65%. Este desempeño responde tanto a la demanda en mercados como China y Estados Unidos como a la capacidad logística para asegurar calidad y trazabilidad en envíos de larga distancia.

A nivel operativo, la actividad se sustenta en prácticas de captura sustentables, como el uso de palangre, junto con monitoreo científico y regulaciones que resguardan la conservación del recurso. Este modelo productivo, además, genera entre 1.500 y 2.000 empleos directos e indirectos, consolidando a la pesca industrial como un eje relevante para la economía de Magallanes y su proyección en el comercio exterior.

Fuente: agendalogistica.cl 

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