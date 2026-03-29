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29 de marzo de 2026

AQUASUR 2026 CIERRA CON RÉCORD HISTÓRICO Y SE CONSOLIDA COMO LA PRINCIPAL FERIA ACUÍCOLA DEL MUNDO

​La XIII edición alcanzó 30.959 visitantes, creció un 37% y reunió a 550 expositores de 34 países, consolidando el liderazgo de Chile en la industria acuícola.

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Con cifras históricas de convocatoria y una alta participación internacional, Aquasur 2026 cerró sus puertas posicionándose como la principal feria acuícola a nivel mundial. El evento, organizado por Fisa del grupo GL events Chile, reunió a 30.959 visitantes, lo que representa un crecimiento del 37% respecto a su edición anterior, consolidando su relevancia dentro del sector.

La XIII versión congregó a 550 expositores provenientes de 34 países, distribuidos en ocho pabellones en un espacio de 20 mil metros cuadrados. Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer innovaciones tecnológicas, avances en sostenibilidad y soluciones aplicadas a la industria, en un encuentro que combinó exhibición, networking y transferencia de conocimiento.

El CEO de GL events Chile y director ejecutivo de Fisa, Francisco Sotomayor, destacó el éxito de esta edición, señalando que se trató de la más importante en la historia de Aquasur, tanto por la cantidad de asistentes como por la calidad de los contenidos presentados. Asimismo, valoró la realización del Congreso Internacional, que abordó los principales desafíos y oportunidades del sector acuícola.

Uno de los hitos fue la participación del Presidente de la República en la inauguración, junto a diversas autoridades nacionales e internacionales, lo que evidenció el respaldo institucional hacia la industria. Durante su intervención, el Mandatario destacó el crecimiento de la salmonicultura en Chile y su impacto en la generación de empleo, especialmente en regiones del sur del país.

El evento también contempló instancias clave como el Congreso Internacional, con seis paneles y 57 expositores, además de la primera sesión del Plan Salmón 2050, iniciativa orientada a proyectar el desarrollo sostenible de la acuicultura en regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes. A esto se sumaron actividades paralelas que fortalecieron el intercambio entre actores del sector.


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