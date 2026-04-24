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24 de abril de 2026

ÚLTIMA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA SE REALIZA ESTE SÁBADO

La jornada reunirá a productores locales y servicios municipales para la comunidad.

FERIA GOURMET (12)

La Municipalidad de Punta Arenas invitó a la comunidad a participar de la última Feria Gourmet correspondiente a la temporada 2025-2026, instancia que se desarrollará este sábado entre las 9:00 y las 13:00 horas en la Escuela Argentina, marcando el cierre del ciclo de ferias iniciado durante el periodo estival.

En esta novena versión, más de 20 expositores locales ofrecerán una variada gama de productos, destacando alimentos elaborados sin químicos y comercializados directamente por sus productores, fortaleciendo así el vínculo entre la comunidad y la producción local.

El alcalde Claudio Radonich destacó la continuidad de esta iniciativa municipal, que ya suma cerca de una década de desarrollo. "Invitamos a nuestros vecinos a esta última Feria Gourmet de la temporada, donde nuevamente contaremos con más de 20 expositores, pequeños productores de nuestra ciudad, quienes ofrecen productos de calidad directamente a la comunidad", señaló.

La actividad también contará con la presencia de un equipo del Cesfam Mateo Bencur, que realizará operativos de vacunación y exámenes preventivos. A esto se sumarán módulos de atención para la Tarjeta Punta Arenas y la Tarjeta Integración Austral, junto a otros servicios municipales, facilitando el acceso a diversas prestaciones en un mismo espacio.  

Asimismo, durante la jornada se desarrollará un nuevo Ecocanje, en el marco de las actividades vinculadas al Día de la Tierra, iniciativa que busca incentivar el reciclaje mediante el intercambio de residuos por incentivos, promoviendo prácticas sustentables entre los vecinos.

"Queremos que las personas puedan venir, adquirir buenos productos y participar también de este tipo de iniciativas que fomentan el cuidado del entorno. Ha sido una línea de trabajo que hemos impulsado como municipalidad durante años", agregó el jefe comunal.

Desde el municipio informaron que, tras esta última feria, el ciclo se retomará durante la próxima temporada, una vez que se reactive la producción local, proyectándose su regreso para los meses de primavera.

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