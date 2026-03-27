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27 de marzo de 2026

CONSEJO DEL SALMÓN LLEVA AL EMBAJADOR DE EE.UU. A CONOCER POR PRIMERA VEZ UN CENTRO DE CULTIVO

La visita fue liderada por el gremio junto a su empresa socia Salmones Aysén, en la cual permitió mostrar en terreno la tecnología, innovación y estándares con que se produce salmón chileno.

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En el marco de la agenda internacional impulsada por el Consejo del Salmón durante AquaSur 2026, el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, junto a una delegación y representantes de la U.S. Food and Drug Administration (FDA), participó este jueves en una experiencia inmersiva en la salmonicultura chilena, que incluyó la visita a un centro de cultivo en mar de Salmones Aysén, empresa socia del gremio.

La jornada tuvo un carácter especialmente relevante, ya que permitió al embajador conocer en terreno, y por primera vez, el funcionamiento de un centro de cultivo en el mar, acercándose al proceso productivo, la tecnología aplicada, la innovación y los estándares con que Chile produce salmón para los mercados más exigentes del mundo.

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, valoró la visita como un hito para la proyección internacional del sector. “Esta fue una jornada muy exitosa para la salmonicultura chilena, porque permitió mostrar en terreno cómo trabajamos, cómo innovamos y cómo producimos una proteína de alto valor para el mundo. Que el embajador de Estados Unidos haya podido conocer de primera fuente esta realidad es muy significativo, especialmente considerando la importancia de ese mercado para nuestro sector y el rol que cumple el salmón chileno en los desafíos de alimentación global”.

Estados Unidos es hoy el principal destino del salmón chileno y concentra alrededor del 40% de sus exportaciones, lo que convierte a ese país en un socio estratégico para la industria nacional. 

En ese contexto, esta visita reforzó la importancia de seguir construyendo vínculos directos con autoridades, instituciones y actores relevantes de uno de los mercados más relevantes para Chile, destacaron.

Durante el recorrido, la delegación conoció el trabajo desarrollado por Salmones Aysén, compañía especializada en salmón coho o del Pacífico, una especie que ha ganado espacio en distintos mercados por sus atributos, su calidad y su propuesta diferenciada. La propia empresa destaca su producción exclusiva de coho y la trazabilidad completa de su operación, mientras su marca Aysén Coho releva atributos como una producción libre de antibióticos, químicos y hormonas.

Tras la visita, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, señaló que “ha sido una experiencia espectacular junto a Salmones Aysén, una empresa muy relevante que exporta salmón a distintos mercados del mundo y que es parte del Consejo del Salmón, algo muy importante para Chile. Esta visita también es significativa para Estados Unidos, considerando la cantidad de salmón que importamos desde Chile. Cerca del 40% de la producción chilena llega a nuestro país, lo que da cuenta de una relación comercial relevante para ambas naciones”.

Por su parte, el gerente Técnico de Salmones Aysén, David Garrido, destacó que “estamos muy contentos de haber recibido al embajador de Estados Unidos. Es muy importante que las autoridades diplomáticas conozcan de primera fuente el trabajo que realizamos para llegar a los mercados más exigentes del mundo. Valoramos mucho poder mostrar el producto que desarrollamos en Salmones Aysén, que es el salmón coho, un producto innovador y sostenible, que está cada vez más presente en las mesas de Estados Unidos y ganando espacio en distintos mercados internacionales”.

Fuente: salmonexpert.cl 

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CONSEJO DEL SALMÓN IMPULSA RELACIÓN CON LA FDA PARA FORTALECER POSICIONAMIENTO DEL SALMÓN CHILENO EN EE.UU.

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