ARTISTA MAGALLÁNICO EXPONE EN FERIA DEL LIBRO INFANTIL DE BOLONIA, ITALIA

"¿Has ido a la indómita Patagonia? ¿Conoces la belleza de su paisaje? Probablemente has escuchado de sus mitos y su historia, pero, en la modernidad, la Patagonia sigue igual de viva". Con esta motivación inicial presente en el facsímil de su primer libro, Roberto Hofer Asencio (26 años), licenciado en artes visuales e ilustrador magallánico residente en Santiago, promociona actualmente en Bolonia, Italia, vívidos retazos del paisaje regional que conforman su obra "Ruta 9 Norte".

A fines del año pasado, mientras terminaba un diplomado él supo de este destacado certamen y decidió participar "como para probar" con cinco ilustraciones de su trabajo aún en proyecto. A la postre le significaron el honor de quedar seleccionado como expositor en la 63ª edición de la Feria del Libro Infantil de Bolonia (BCBF), epicentro internacional en materia de libros para niños, que se desarrolla esta semana -del 13 al 16 de abril-.

Roberto Hofer Asencio resultó ser uno de los 75 ilustradores seleccionados entre los 4.158 artistas de 94 países que postularon a la prestigiosa Exposición de Ilustradores (Illustrators Exhibition) enviando sus obras. Al respecto, se mostró honrado de formar parte de una reducida nómina de diez expositores de países de habla hispana -junto a otra chilena, la consagrada Paloma Valdivia-, representando dentro de aquella vitrina creativa los colores del país y de la Región de Magallanes.

Desde temprana edad, este creador regional demostró su afición literaria con cuentos seleccionados en las primeras versiones de "Magallanes en 100 Palabras" siendo adolescente. En las aulas del Liceo San José de Punta Arenas, llegó a involucrarse en el diseño de la escenografía del Festival MAM durante la media. De ahí estudió Licenciatura en Artes Visuales en la UDP, adonde continuó experimentando y dejándose llevar por la gráfica. En 2025 realizó el diplomado en ilustración editorial de la Pontificia Universidad Católica.

Recorriendo cada rincón del Centro de Exposiciones de Bolonia colmado de charlas, exhibiciones y eventos, el profesional se muestra más que honrado de haber sido seleccionado como uno de los expositores para la exhibición de ilustradores de la Bologna Children's Book Fair, cuya magnitud ni siquiera imaginó. Y "que la primera aparición pública de este proyecto editorial (a través de cinco ilustraciones) vaya a ser en una plataforma internacional es algo increíble, y estaré siempre agradecido a la 'Bologna Children's Book Fair' por darme esta oportunidad", señala.

Como libro ilustrado para un público juvenil-adulto (del cual también llevó una colorida copia impresa como muestra a Italia), "Ruta 9 Norte" despliega un breve relato patagónico, con el atípico enfoque de imágenes concebidas desde la cabina de una camioneta. La acción transcurre en la carretera donde un grupo de amigos se enfrenta a las inclemencias del clima, en una agreste y a la vez sorprendente geografía, sumando el infaltable elemento sorpresa.

Sin dejar de lado su condición de expositor más austral de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, Roberto califica a su primer libro como "una carta de amor a la región en la que crecí; a la impredecible naturaleza patagónica, la cálida gente que la habita, y las coloridas historias que todavía viven en estos helados confines del mundo".

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