Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de marzo de 2026

BANCO CENTRAL: CRECIMIENTO ACUMULADO DE 2025 FUE DE 2,5%

"Este resultado reflejó el desempeño de la demanda interna, la que fue impulsada tanto por la inversión como por el consumo", expuso el instituto emisor.

bancocentral

El Banco Central informó que el Crecimiento durante el año 2025 anotó crecimiento de 2,5%, cifra superior a las expectativas.

"Este resultado reflejó el desempeño de la demanda interna, la que fue impulsada tanto por la inversión como por el consumo", expuso el instituto emisor.

"Respecto del comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios aumentaron, con un efecto neto negativo en la actividad económica", añadió.

"Acorde a cifras con ajuste estacional, el crecimiento trimestral del producto interno bruto en el último cuarto se explicó por una aceleración de las exportaciones. En contraste, la demanda interna cayó respecto del trimestre anterior, incidida por la variación de existencias", expuso el Banco Central.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, advirtió que "esta cifra confirma un promedio de crecimiento en torno al 2,1% en los últimos 10 años y ratifica el segundo peor desempeño económico de un período de cuatro años desde el retorno a la democracia".

"Con estas cifras de crecimiento, la economía chilena sigue siendo incapaz de cumplir con las expectativas, necesidades y sueños de los chilenos. El país necesita volver a crecer con fuerza, dinamismo y confianza para generar más oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar", añadió.

Fuente: cooperativa.cl 

cardenalchomali

CARDENAL CHOMALI PIDE AL COMERCIO A CERRAR DURANTE EL VIERNES SANTO “QUIENES TRABAJAN SON LOS MÁS POBRES”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CANCILLER PÉREZ MACKENNA INICIA GIRA EN PUNTA ARENAS Y RELEVA EL ROL DE MAGALLANES COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

Leer Más

En el marco del periplo, el titular de Relaciones Exteriores sostuvo este martes una reunión de trabajo con directivos del Instituto Antártico Chileno (Inach) en dependencias de la institución.

En el marco del periplo, el titular de Relaciones Exteriores sostuvo este martes una reunión de trabajo con directivos del Instituto Antártico Chileno (Inach) en dependencias de la institución.

cancillermackenna
nuestrospodcast
Señalética SernamEG Magallanes

SERNAMEG MAGALLANES ACTIVA PROTOCOLO POR FEMICIDIO FRUSTRADO EN PORVENIR

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
bancocentral

BANCO CENTRAL: CRECIMIENTO ACUMULADO DE 2025 FUE DE 2,5%

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
injuvjovendestacada

INJUV MAGALLANES RECONOCE A PAZ ORELLANA OPAZO, PRIMERA MUJER CAPITANA DE BRIGADA JUVENIL DE LA 5TA COMPAÑIA DE BOMBEROS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
karatemagallanes

CLUB DEPORTIVO KIME AUSTRAL KARATE DO PUNTA ARENAS SUMA VALIOSA EXPERIENCIA TRAS UNA INTENSA JORNADA DE COMPETENCIA