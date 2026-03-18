BANCO CENTRAL: CRECIMIENTO ACUMULADO DE 2025 FUE DE 2,5%

El Banco Central informó que el Crecimiento durante el año 2025 anotó crecimiento de 2,5%, cifra superior a las expectativas.

"Este resultado reflejó el desempeño de la demanda interna, la que fue impulsada tanto por la inversión como por el consumo", expuso el instituto emisor.

"Respecto del comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios aumentaron, con un efecto neto negativo en la actividad económica", añadió.

"Acorde a cifras con ajuste estacional, el crecimiento trimestral del producto interno bruto en el último cuarto se explicó por una aceleración de las exportaciones. En contraste, la demanda interna cayó respecto del trimestre anterior, incidida por la variación de existencias", expuso el Banco Central.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, advirtió que "esta cifra confirma un promedio de crecimiento en torno al 2,1% en los últimos 10 años y ratifica el segundo peor desempeño económico de un período de cuatro años desde el retorno a la democracia".

"Con estas cifras de crecimiento, la economía chilena sigue siendo incapaz de cumplir con las expectativas, necesidades y sueños de los chilenos. El país necesita volver a crecer con fuerza, dinamismo y confianza para generar más oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar", añadió.

Fuente: cooperativa.cl