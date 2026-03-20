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20 de marzo de 2026

MUNICIPIO INVITA A PRIMER CUADRANGULAR FEMENINO DE BÁSQUETBOL 3X3

El torneo, organizado por la Oficina Municipal de la Mujer, se realizará este sábado 21 de marzo en el Gimnasio de la Confederación Deportiva, en una jornada que busca potenciar el deporte femenino en la comuna.

CB 2
Este sábado, entre las 10:00 y las 19:00 horas, se desarrollará por primera vez en Punta Arenas el campeonato femenino de básquetbol 3x3 en formato cuadrangular, iniciativa impulsada por la municipalidad local en el marco de las actividades del Mes de la Mujer.

El evento tendrá lugar en el Gimnasio de la Confederación Deportiva y contará con la participación de cuatro equipos de categoría adulta: Patagonas, UMAG, Studio Básquet e Hispanas.

"Invitamos a todos nuestros vecinos a acompañarnos este sábado 21 de marzo, de 10:00 a 19:00 horas, en el Gimnasio de la Confederación Deportiva, donde se realizará un cuadrangular femenino adulto de básquetbol 3x3. Veremos un gran nivel, especialmente en un deporte que ha crecido mucho en nuestra ciudad", sostuvo el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

La autoridad comunal también destacó el impulso que ha tenido esta disciplina en la zona, señalando que el año pasado, en conjunto con la Fundación Municipal de Deportes, FIBA América y la Federación de Básquetbol de Chile, se organizó un campeonato clasificatorio para el Mundial de 3x3 en China, lo que permitió contar con infraestructura oficial para este tipo de competencias.

Por su parte, Javiera Biskupovic, encargada de la Oficina de la Mujer, señaló que "por el Mes de la Mujer hemos tenido una cartelera muy variada, con actividades culturales, deportivas y sociales, y en esta oportunidad queremos invitar a la comunidad a sumarse a nuestro campeonato de básquetbol 3x3".

El campeonato forma parte de una variada cartelera de actividades organizadas durante marzo, consolidándose como una instancia clave para promover la participación de mujeres en el deporte.
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