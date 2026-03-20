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20 de marzo de 2026

DESDE PORVENIR: ALCALDE PARADE RELEVA HITO SELK’NAM, NUEVO GIMNASIO Y ACCIONES LEGALES CONTRA EMPRESA COBRA

Buenos días región.

alcaldeporvenir

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, abordó esta mañana una serie de temas de contingencia comunal durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacando el despliegue municipal ante emergencias climáticas, avances en infraestructura, un hecho histórico para el pueblo selk’nam y un proceso judicial en curso.

En primer término, la autoridad se refirió a las intensas lluvias registradas el pasado martes 17 de marzo en la comuna, detallando el trabajo desplegado por el municipio para enfrentar la situación. En ese contexto, se activaron equipos en terreno para atender contingencias derivadas de las precipitaciones, con el objetivo de mitigar afectaciones a vecinos y la infraestructura local.

Asimismo, el jefe comunal destacó un hecho calificado como histórico para Porvenir y el país: el reconocimiento por parte del Estado de Chile de la primera familia perteneciente al pueblo selk’nam. Se trata de la familia Vásquez Chogue, encabezada por Héctor Vásquez Chogue, nieto de Carmelo Chogue, sobreviviente de la misión salesiana en Isla Dawson. Este proceso fue resultado de una extensa recopilación de antecedentes familiares que permitió reconstruir su historia y origen. Desde el municipio valoraron este reconocimiento como un acto de justicia histórica, considerando el impacto del genocidio sufrido por este pueblo originario, y manifestaron su disposición a continuar trabajando junto a la Comunidad Aska Chogue en la preservación de la memoria selk’nam.

En materia de infraestructura, el alcalde también relevó la reciente entrega del Gimnasio Padre Mario Zavattaro, una obra de 3.076 metros cuadrados que cuenta con 733 asientos y un aforo total de 977 personas. El recinto fue financiado a través del Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema), con una inversión que supera los 10 mil millones de pesos, consolidándose como uno de los proyectos deportivos más importantes para la comuna.

Por otra parte, Parada informó que la Municipalidad de Porvenir recurrirá a la Corte Suprema en el marco de la demanda presentada por la empresa Cobra, vinculada a un proyecto ejecutado entre los años 2020 y 2021. En primera instancia, el tribunal rechazó la demanda principal de la empresa, que buscaba el pago cercano a mil millones de pesos, aunque acogió parcialmente cobros subsidiarios relacionados con una garantía por 300 millones y un estado de pago por cerca de 200 millones.

Desde el municipio se explicó que dichos recursos no fueron administrados ni percibidos por la entidad comunal, argumentando además que la garantía fue cobrada por el Gobierno Regional y que el estado de pago correspondía a la DIPIR. A ello se suma que la empresa no habría presentado la documentación necesaria para efectuar el cobro, junto con mantener deudas previsionales durante la ejecución del proyecto.



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