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21 de marzo de 2026

PDI INVESTIGA HOMICIDIO FRUSTRADO CON ARMA CORTANTE EN PUERTO NATALES

​Un joven de 19 años permanece en riesgo vital tras ser apuñalado en el centro de la comuna, mientras el imputado ya fue puesto a disposición de la justicia.

PDI

Detectives de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y oficiales de la Bicrim de Puerto Natales, realizaron diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía Local por un caso de homicidio frustrado con arma cortante ocurrido en la capital de Última Esperanza.

De acuerdo con lo informado por el subprefecto Roberto González, jefe de la BH Punta Arenas, se efectuaron empadronamientos, toma de declaraciones y levantamiento de cámaras de seguridad, lo que permitió establecer la dinámica de los hechos y posicionar al imputado en el lugar.

El ilícito se registró durante la madrugada del 20 de marzo, cuando la víctima, un hombre de 19 años, transitaba junto al agresor por una calle céntrica de Puerto Natales. En ese contexto, el imputado —de 30 años— lo atacó con un arma cortante, provocándole una grave lesión en la zona abdominal.

El joven fue trasladado inicialmente al hospital de la comuna y posteriormente aeroevacuado al Hospital Clínico de Magallanes, en Punta Arenas, donde se mantiene internado en riesgo vital. En tanto, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Natales durante este sábado.


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