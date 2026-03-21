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21 de marzo de 2026

SENADORA PAULINA NÚÑEZ CONFIRMA QUE EL GOBIERNO MODIFICARÁ EL MEPCO POR DECRETO

​La parlamentaria afirmó que el ajuste se realizará vía administrativa, mientras que al Congreso ingresarán medidas para mitigar el impacto del alza de combustibles.

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En entrevista con BioBioChile, la senadora Paulina Núñez (RN) aseguró que el Gobierno ya resolvió modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) mediante un decreto, descartando así que el cambio sea discutido en el Congreso.

Según explicó la presidenta del Senado, la decisión se adoptó durante las últimas horas tras reuniones con el Ejecutivo, en un contexto marcado por la preocupación por el alza en los combustibles. La legisladora indicó que esta definición permite agilizar la implementación de medidas frente a un escenario económico complejo.

En paralelo, Núñez detalló que el Ejecutivo sí ingresará proyectos de ley al Congreso, los que estarán enfocados en paliar el impacto económico en la ciudadanía. Estas iniciativas buscarán evitar alzas significativas en el transporte público y en el precio de la parafina, especialmente de cara a los meses de invierno.

La senadora también advirtió que existe preocupación por el efecto que estos incrementos pueden tener en las familias, en un contexto influido por factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente, que incide en el comportamiento de los precios de los combustibles. 

Fuente: Bíobío


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