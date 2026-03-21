TRÁFICO AÉREO SUPERA LOS 5,4 MILLONES DE PASAJEROS EN EL INICIO DE 2026 Y DESTACA ALZA INTERNACIONAL

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Junta de Aeronáutica Civil, informó que durante febrero de 2026 se movilizaron más de 2,6 millones de personas en vuelos nacionales e internacionales. Pese a una leve baja general de -0,7% respecto al mismo mes del año anterior, el segmento internacional mostró un crecimiento interanual de 4,5%, alcanzando 1.194.258 pasajeros.

Este repunte estuvo impulsado principalmente por destinos hacia Brasil, España y Australia, consolidando una tendencia positiva que ya se había observado en enero. En total, entre ambos meses, el tráfico aéreo alcanza los 5.438.836 viajeros, reflejando una recuperación sostenida en los viajes hacia el extranjero.

Desde el Gobierno destacaron que este comportamiento evidencia un fortalecimiento del transporte aéreo internacional, con dos alzas consecutivas en el inicio del año. En esa línea, se reiteró el compromiso de seguir impulsando el sector mediante acuerdos que mejoren la oferta, calidad y seguridad para los pasajeros.

En cuanto al transporte de carga, se registraron más de 73.230 toneladas movilizadas a la fecha, lo que representa un aumento acumulado cercano al 2%, mientras que en febrero el crecimiento interanual fue de 3,3%. Este desempeño refuerza el rol estratégico de la aviación en el comercio exterior del país.

Por su parte, el tráfico nacional de pasajeros experimentó una caída de -4,6% en febrero, con un total de 1.462.000 viajeros. No obstante, rutas como Santiago–Puerto Natales, clave para la conectividad de la Región de Magallanes, ayudaron a amortiguar esta baja, evidenciando la relevancia del transporte aéreo para la conectividad del extremo sur.





​

