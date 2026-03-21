LIBRO SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN EL MAR DESTACA HISTORIA DE ESPECIALISTA LITORAL EN MAGALLANES

Con la presencia de autoridades, investigadores y público general, este 19 de marzo se realizó la presentación del libro “Hacerse a la Mar: Historias y Saberes de Mujeres del Maritorio de Magallanes”, obra desarrollada por la doctora Johanna Marambio y la antropóloga Silvana Arteche.

El proyecto fue financiado a través de un FONDART Regional adjudicado en 2024, contando además con el apoyo de la Universidad de Magallanes, el Centro Internacional Cabo de Hornos y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El libro recopila 15 historias de mujeres que han desarrollado su vida en torno al mar, visibilizando sus experiencias y conocimientos.

Entre los testimonios destaca el de la sargento segundo litoral Daniela Soto, integrante del primer contingente de mujeres en ingresar a la Escuela de Grumetes, además de formar parte de los primeros cursos de Operadores de Policía Marítima en Magallanes y desempeñarse como instructora de Derechos Humanos.

Durante la actividad, las autoras destacaron la importancia de rescatar estas historias, muchas veces ausentes en la historiografía tradicional. En tanto, desde las protagonistas se valoró el reconocimiento a trayectorias marcadas por el esfuerzo y la apertura de espacios para nuevas generaciones.

La obra continuará su difusión en Puerto Williams y Puerto Natales, quedando a disposición de la comunidad como un aporte al reconocimiento del rol de la mujer en el ámbito marítimo, especialmente desde Magallanes.





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