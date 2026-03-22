Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de marzo de 2026

MANUALIDADES Y COMUNIDAD: EL TRABAJO DEL COMITÉ CULTURAL RÍO SECO QUE UNE A VECINOS

Conversando con Cristina

Comité Cultural Río Seco

En el programa Conversando con Cristina, Nolvia Díaz e Irma Ojeda, integrantes del Comité Cultural Río Seco, dieron a conocer el trabajo que realizan en el sector norte de Punta Arenas, donde a través de las manualidades han logrado generar espacios de encuentro, aprendizaje y colaboración comunitaria.

La agrupación tiene sus orígenes en actividades vinculadas a la biblioteca de la escuela del sector, donde comenzaron a reunirse vecinas motivadas por talleres y actividades culturales. Con el tiempo, y gracias a programas como Creando Chile en mi Barrio, el grupo fue consolidándose hasta transformarse en un comité cultural activo que hoy reúne a cerca de 16 integrantes.

Uno de los aspectos más destacados del trabajo del comité es su enfoque inclusivo, integrando a personas con distintas condiciones de salud, incluyendo discapacidad, problemas auditivos, artrosis o enfermedades crónicas. Según explicaron, el trabajo con greda y otras manualidades no solo permite desarrollar habilidades, sino que también actúa como una forma de terapia y bienestar emocional.

Además de las manualidades, el comité ha impulsado iniciativas de rescate patrimonial, recopilando historias del sector y plasmándolas en proyectos como libros y murales. También mantienen un trabajo colaborativo con el museo local, la escuela y centros de salud, fortaleciendo el tejido social de Río Seco.

Respecto al proceso de creación, detallaron que el trabajo con greda implica una serie de etapas que van desde la recolección del material en terreno, su preparación y moldeado, hasta la cocción en hornos especiales. Un proceso que puede tardar semanas y que requiere paciencia, dedicación y trabajo en equipo.

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad a participar en este tipo de espacios, destacando que son abiertos y gratuitos. Subrayaron la importancia de salir del aislamiento, compartir experiencias y descubrir talentos, reafirmando que el trabajo colectivo y la creatividad pueden ser herramientas clave para mejorar la calidad de vida.

Katerine Haro Ampuero

TRABAJADORA SOCIAL DESTACA LA IMPORTANCIA DE FORTALECER HABILIDADES SOCIALES EN LA VIDA COTIDIANA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRANSALERCE IMPULSA TARIFA REBAJADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La medida busca equiparar el valor del pasaje al de adultos mayores y avanza en su proceso de formalización junto a autoridades del transporte.

​La medida busca equiparar el valor del pasaje al de adultos mayores y avanza en su proceso de formalización junto a autoridades del transporte.

tarifas especiales
nuestrospodcast
Charlas TEDX

PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DE NUEVA VERSIÓN DE TEDX CON ENFOQUE EN CIENCIA, ANTÁRTICA E INNOVACIÓN

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Comité Cultural Río Seco

MANUALIDADES Y COMUNIDAD: EL TRABAJO DEL COMITÉ CULTURAL RÍO SECO QUE UNE A VECINOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mepco

SENADORA PAULINA NÚÑEZ CONFIRMA QUE EL GOBIERNO MODIFICARÁ EL MEPCO POR DECRETO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
asisteducacion

DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS ADQUIRIDOS EN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE MAGALLANES