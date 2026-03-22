MANUALIDADES Y COMUNIDAD: EL TRABAJO DEL COMITÉ CULTURAL RÍO SECO QUE UNE A VECINOS

En el programa Conversando con Cristina, Nolvia Díaz e Irma Ojeda, integrantes del Comité Cultural Río Seco, dieron a conocer el trabajo que realizan en el sector norte de Punta Arenas, donde a través de las manualidades han logrado generar espacios de encuentro, aprendizaje y colaboración comunitaria.

La agrupación tiene sus orígenes en actividades vinculadas a la biblioteca de la escuela del sector, donde comenzaron a reunirse vecinas motivadas por talleres y actividades culturales. Con el tiempo, y gracias a programas como Creando Chile en mi Barrio, el grupo fue consolidándose hasta transformarse en un comité cultural activo que hoy reúne a cerca de 16 integrantes.

Uno de los aspectos más destacados del trabajo del comité es su enfoque inclusivo, integrando a personas con distintas condiciones de salud, incluyendo discapacidad, problemas auditivos, artrosis o enfermedades crónicas. Según explicaron, el trabajo con greda y otras manualidades no solo permite desarrollar habilidades, sino que también actúa como una forma de terapia y bienestar emocional.

Además de las manualidades, el comité ha impulsado iniciativas de rescate patrimonial, recopilando historias del sector y plasmándolas en proyectos como libros y murales. También mantienen un trabajo colaborativo con el museo local, la escuela y centros de salud, fortaleciendo el tejido social de Río Seco.

Respecto al proceso de creación, detallaron que el trabajo con greda implica una serie de etapas que van desde la recolección del material en terreno, su preparación y moldeado, hasta la cocción en hornos especiales. Un proceso que puede tardar semanas y que requiere paciencia, dedicación y trabajo en equipo.

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad a participar en este tipo de espacios, destacando que son abiertos y gratuitos. Subrayaron la importancia de salir del aislamiento, compartir experiencias y descubrir talentos, reafirmando que el trabajo colectivo y la creatividad pueden ser herramientas clave para mejorar la calidad de vida.