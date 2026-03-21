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21 de marzo de 2026

SENADOR KUSANOVIC SOLICITA INCORPORAR EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN EN EL CALENDARIO ESCOLAR

​El parlamentario por Magallanes ofició a los ministerios de Educación y Desarrollo Social para reinstalar esta conmemoración en las aulas, promoviendo inclusión y conciencia sobre la discapacidad intelectual.

Día mundial sindrome de down

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, solicitó formalmente a los ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Familia incorporar el Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, en el calendario escolar oficial del país. La iniciativa busca reinstalar un espacio educativo orientado a la reflexión y sensibilización en torno a la discapacidad intelectual.

En el documento enviado por el parlamentario, se destaca que el síndrome de Down es la discapacidad intelectual con mayor prevalencia a nivel mundial. Sin embargo, la conmemoración fue eliminada del calendario escolar en años anteriores, lo que —según expone— ha limitado instancias formativas para promover la inclusión y derribar prejuicios dentro de las comunidades educativas.

Kusanovic enfatizó la necesidad de corregir esta situación, señalando que “esto debe ser corregido y es lo que estamos pidiendo a las autoridades del nuevo Gobierno, para que en los próximos años se incluya esta fecha en el Calendario Escolar, siendo un acto de justicia para miles de alumnos con síndrome de Down y sus familias”.

Por su parte, Irma Iglesias Zuazola, presidenta de la Fundación Down 21 Chile y vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN), criticó la exclusión de esta fecha, asegurando que “esta invisibilización afecta a miles de estudiantes”. Además, sostuvo que reinstalar la conmemoración permitiría que en las salas de clases se promueva el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y se fortalezca una cultura de inclusión acorde a la legislación vigente.

Finalmente, el legislador solicitó que esta conmemoración sea incorporada de manera permanente en los calendarios escolares futuros, en concordancia con los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de discapacidad, reforzando así una educación más inclusiva desde las primeras etapas.



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