“HA EXISTIDO UN DESORDEN”: SENADOR KUSANOVIC CRITICA PRIMERAS SEMANAS DE GOBIERNO EN MAGALLANES

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, abordó esta mañana diversos temas de contingencia regional y nacional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde expresó críticas al proceso de instalación del Gobierno en la zona, junto con plantear propuestas en materia energética y presupuestaria.

En relación con las primeras semanas de gestión del Ejecutivo, el parlamentario cuestionó el proceso de nombramiento de autoridades regionales, señalando que “ha existido un desorden en el nombramiento de los seremis, es lamentable falto un poco de organización en la instalación de este gobierno, tuvieron que haber asumido con los seremis ya nombrados hay una lucha de poderes interna que no se ha ordenado”.

Asimismo, apuntó a una desconexión entre autoridades centrales y la realidad regional, afirmando que “hay ministro que están desconectados de la realidad, vino el canciller no se reunió con nadie”. A esto sumó críticas por la reciente visita de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, cuestionando tanto la organización del encuentro como su desarrollo, indicando que se le informó con muy poco tiempo y que “pareciera ser que la oposición esté pauteando a la ministra en temas de seguridad”.

En materia económica, Kusanovic propuso eliminar impuestos a los combustibles en regiones extremas, además de facilitar el uso de gas licuado y gas natural comprimido. En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades locales a avanzar en soluciones más ambiciosas que permitan evitar impactos negativos en la calidad de vida de los habitantes de Magallanes.

Por otra parte, el senador también abordó la situación del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE), advirtiendo a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo sobre la inviabilidad de redistribuir recursos hacia otras regiones. Según explicó, las condiciones establecidas en la Ley de Presupuestos impedirían destinar fondos asignados a Magallanes durante el ejercicio 2026 a territorios que no cuenten con proyectos de arrastre.

De esta manera, el parlamentario reiteró la necesidad de resguardar los recursos regionales y avanzar en medidas concretas que respondan a las particularidades de las zonas extremas del país.





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