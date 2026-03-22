CONCEJAL GERMÁN FLORES ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR POSIBLES RECORTES AL SUBSIDIO DEL GAS EN MAGALLANES

Preocupación manifestó el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, tras las declaraciones del diputado Carlos Bianchi, quien advirtió sobre eventuales ajustes presupuestarios del Gobierno que podrían afectar el subsidio del gas en la Región de Magallanes. El edil recalcó la importancia de este beneficio para la economía local y el bienestar de las familias.

Flores señaló que, si bien se trata de una alerta, el escenario genera inquietud considerando el impacto que tendría una eventual reducción o eliminación del subsidio. “Sabemos lo que significa para los magallánicos este vital elemento, no solo para calefacción, sino para múltiples usos en los hogares, por lo que cualquier alza en sus tarifas sería perjudicial, especialmente para las familias más vulnerables”, afirmó.

El concejal recordó además la crisis del gas de 2011, cuando un anuncio de término del subsidio generó un rechazo transversal en la comunidad, derivando en movilizaciones que mantuvieron paralizada la región durante varios días. En ese contexto, llamó a no repetir situaciones que afecten directamente a la calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, explicó que el subsidio se financia anualmente a través de la Ley de Presupuestos, mediante recursos asignados al Ministerio de Energía que luego son transferidos a ENAP para su aplicación. Aunque precisó que para 2026 los fondos están asegurados, advirtió que no existen garantías para los años siguientes en medio de eventuales ajustes fiscales.

Finalmente, Flores hizo un llamado a parlamentarios y autoridades regionales a mantenerse atentos ante cualquier señal que pueda poner en riesgo este beneficio.

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