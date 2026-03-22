Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de marzo de 2026

CONCEJAL GERMÁN FLORES ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR POSIBLES RECORTES AL SUBSIDIO DEL GAS EN MAGALLANES

El edil reaccionó a declaraciones del diputado Carlos Bianchi y llamó a resguardar este beneficio clave para las familias de la región.

Concejal Germán Flores

Preocupación manifestó el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, tras las declaraciones del diputado Carlos Bianchi, quien advirtió sobre eventuales ajustes presupuestarios del Gobierno que podrían afectar el subsidio del gas en la Región de Magallanes. El edil recalcó la importancia de este beneficio para la economía local y el bienestar de las familias.

Flores señaló que, si bien se trata de una alerta, el escenario genera inquietud considerando el impacto que tendría una eventual reducción o eliminación del subsidio. “Sabemos lo que significa para los magallánicos este vital elemento, no solo para calefacción, sino para múltiples usos en los hogares, por lo que cualquier alza en sus tarifas sería perjudicial, especialmente para las familias más vulnerables”, afirmó.

El concejal recordó además la crisis del gas de 2011, cuando un anuncio de término del subsidio generó un rechazo transversal en la comunidad, derivando en movilizaciones que mantuvieron paralizada la región durante varios días. En ese contexto, llamó a no repetir situaciones que afecten directamente a la calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, explicó que el subsidio se financia anualmente a través de la Ley de Presupuestos, mediante recursos asignados al Ministerio de Energía que luego son transferidos a ENAP para su aplicación. Aunque precisó que para 2026 los fondos están asegurados, advirtió que no existen garantías para los años siguientes en medio de eventuales ajustes fiscales.

Finalmente, Flores hizo un llamado a parlamentarios y autoridades regionales a mantenerse atentos ante cualquier señal que pueda poner en riesgo este beneficio.


germanflores

CONCEJAL GERMÁN FLORES ESPERA QUE COMPROMISOS EN SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE KAST SE CUMPLAN EN EL TIEMPO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJAL GERMÁN FLORES ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR POSIBLES RECORTES AL SUBSIDIO DEL GAS EN MAGALLANES

Leer Más

El edil reaccionó a declaraciones del diputado Carlos Bianchi y llamó a resguardar este beneficio clave para las familias de la región.

El edil reaccionó a declaraciones del diputado Carlos Bianchi y llamó a resguardar este beneficio clave para las familias de la región.

Concejal Germán Flores
nuestrospodcast
día mundial del agua

DÍA MUNDIAL DEL AGUA: EXPERTOS ADVIERTEN CRISIS HÍDRICA Y LLAMAN A CAMBIAR LA GESTIÓN DEL RECURSO EN CHILE

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
día mundial del agua

DÍA MUNDIAL DEL AGUA: EXPERTOS ADVIERTEN CRISIS HÍDRICA Y LLAMAN A CAMBIAR LA GESTIÓN DEL RECURSO EN CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MONTAÑAS ISLA NAVARINO

PROMUEVEN ACTIVIDADES DE MONTAÑA SEGURAS Y RESPONSABLES EN ISLA NAVARINO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
directorio ministra

COLEGIO DE PROFESORES SEGUIRÁ ATENTO AL ANUNCIADO AJUSTE PRESUPUESTARIO. INSISTE QUE NO PUEDE HABER DISMINUCIÓN DE RECURSOS PARA EL SISTEMA ESCOLAR CHILENO