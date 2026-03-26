CONCEJAL GERMÁN FLORES: “EL MAYOR COSTO LO PAGARÁN LAS FAMILIAS MÁS POBRES DE NUESTRA COMUNA”

“Estamos frente a una crisis que por el momento es muy difícil de cuantificar y por cuánto tiempo afectará la economía del familiar, puesto que, sin duda, el alto porcentaje en que subirán los combustibles, tendrá un efecto muy negativo al presupuesto de nuestros vecinos y, el mayor costo ante estas alzas, lo pagarán las familias más pobres de nuestra comuna”.



Con estas palabras el concejal de la comuna Germán Flores abordó el panorama que se vislumbra con motivo del alza de los combustibles, indicando que si alguien cree que este sólo afecta a quienes tienen automóviles, obviamente están equivocado, ya que, a raíz de este incremento, se encarecerá el costo de la vida en general, golpeando a los más desposeídos.



“En mi trabajo en terreno día a día, he podido conocer muchos testimonios de vecinos que hoy apenas llegan a fin de mes, por lo tanto, no quiero pensar qué pasará en adelante con esta alza, en donde los expertos económicos ya pronostican un incremento de al menos un 30%, en el costo de la vida, alzas que es muy probable se evidencien dentro de los próximos días, sobre todo en productos como el pan, la carne, las legumbres, la leche, verduras, entre otros, pero sobretodo en nuestra aislada región”, apuntó.



Operatividad del municipio



El concejal Germán Flores también mostró su preocupación por los efectos que se producirán en el presupuesto del municipio, sobre todo en la operatividad. “Sólo por poner un ejemplo. Hoy nuestro municipio desembolsa 90 millones de pesos al año en bencina y 114 millones de pesos en petróleo, es decir, 204 millones en combustibles, que se traducirán debido al alza en 81 millones de pesos más. Este año se debe hacer la actualización de la tarifa por recolección de basura que entrará en vigencia el 2027, en donde obviamente subirá el costo, pero también tendremos mayores gastos en el manejo de los residuos en el vertedero municipal, lamentablemente estas alzas repercuten en nuestros usuarios, es decir, en nuestros vecinos”, apuntó.



Subsidio del gas



Otras de las preocupaciones dadas a conocer por el concejal Flores, tiene relación con el subsidio en las tarifas del gas en Magallanes, en donde hace unos días atrás junto al diputado Carlos Bianchi, se preguntó qué pasará con este importante aporte. “Tal como lo dije, para el año 2026, los recursos están asignados por Ley de presupuesto, pero no sabemos qué puede pasar en los años venideros. Confío en las palabras de la delegada presidencial, quien aseguró que este subsidio no sufriría cambios, sé que ella quiere lo mejor para los habitantes de la región, pero muchas veces las decisiones no dependen de las regiones, he ahí mi preocupación, de verdad, espero estar equivocado”, concluyó.



