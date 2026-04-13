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13 de abril de 2026

POSIBLE REDUCCIÓN HORARIA A TERMINAL MINA LORETO: CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC ADVIERTE IMPACTO SOCIAL ANTE EVENTUAL MEDIDA

Buenos días región.

concejaldalivor

El concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic Díaz, abordó esta mañana diversos temas de interés comunal y nacional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde manifestó su preocupación por decisiones que impactan directamente a la comunidad.

En relación con la posible reducción horaria del terminal de Mina Loreto, la autoridad comunal fue enfática en su rechazo a la medida, señalando que “la ultima semana lo de mina loreto nos parecía una mala idea, entendiendo que estamos hablando de un terminal de pasajeros que tiene un sentido social un apoyo a las personas que viven fuera de la ciudad, ahí hay un esfuerzo del estado en su conjunto para estos servicios de transporte”. En esa línea, agregó que “reducir el horario es una mala idea esperamos que se revierta definitivamente, algo planteo el alcalde de que se iba a reconsiderar la medida”.

Otro de los puntos abordados fue la situación de las cámaras de seguridad en la comuna, donde Eterovic advirtió que actualmente existen 15 dispositivos sin funcionamiento. “con el tema de las cámaras hay un tema con la licitaciones, de quien se hace cargo de las mantenciones”, indicó, subrayando además la relevancia de estos sistemas para la prevención del delito y la necesidad de ampliar su cobertura en el futuro.

En materia de infraestructura, el concejal destacó la reciente visita del alcalde y concejales al terreno donde se proyecta la construcción de un polideportivo municipal. En ese contexto, las autoridades solicitaron al gobernador regional avanzar en el envío del proyecto al Ministerio de Desarrollo Social para la obtención de la recomendación satisfactoria (RS), enfatizando el impacto positivo que tendría en el deporte, la cultura y las nuevas generaciones.

Asimismo, se refirió a la aprobación por parte del Concejo Municipal de las respuestas a las observaciones de la imagen objetivo del Plan Regulador, junto con los términos para la elaboración del anteproyecto. Este avance permitirá definir los principales lineamientos estratégicos que orientarán el desarrollo urbano de Punta Arenas en los próximos años.

Finalmente, Eterovic realizó un crítico balance del primer mes del gobierno del Presidente José Antonio Kast, afirmando que “ha sido un duro mes difícil, complejo...la verdad es que hay pocas opiniones positivas respecto a este primer mes de gobierno y para magallanes no hemos escuchado nada positivo para este gobierno, reducción de presupuesto, reducción de presupuesto en el pedze, reducción en salud, entonces estando acá y sin ninguna otra alternativa, tiene que entender el presidente que aquí estamos aislados, lo mismos que el pedze que proyecta a la región a largo plazo mas allá de los gobiernos de turno”. Además, sostuvo que “hemos visto en este mes que se ha retrocedido en varias aspectos”.

De esta forma, el concejal abordó una serie de problemáticas que cruzan tanto el ámbito local como nacional, poniendo énfasis en la necesidad de resguardar servicios esenciales, fortalecer la seguridad y avanzar en proyectos de desarrollo para la comuna.



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