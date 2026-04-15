MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BRISAS DEL ESTRECHO 3, PROYECTO HABITACIONAL QUE BENEFICIARÁ A 87 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS

Un nuevo avance en materia habitacional se concretó este miércoles en la comuna de Punta Arenas, con la instalación de la primera piedra del proyecto “Brisas del Estrecho 3”, iniciativa que permitirá la construcción de 87 viviendas para familias de la comuna.

La actividad reunió a autoridades regionales y a las familias de la agrupación Sueños Patagónicos, organización que desde 2021 ha sostenido un proceso de gestión para acceder a una solución habitacional definitiva.

“Hoy iniciamos la construcción de un proyecto que beneficiará a 87 familias de Punta Arenas, tras un largo proceso de organización que comenzó en 2021. Se trata de una inversión cercana a los 9.200 millones de pesos que permite avanzar en soluciones habitacionales concretas para quienes más lo necesitan. Este hito marca el cierre de una etapa, pero sobre todo el inicio de un nuevo desafío: construir no solo viviendas, sino un barrio. Quiero destacar también el trabajo que realizarán las y los trabajadores de la obra, en cuyas manos depositamos la responsabilidad y la esperanza de una comunidad”, señaló la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra.

El proyecto, financiado mediante recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Gobierno Regional y el ahorro de las familias, se emplaza en el sector sur de Punta Arenas, zona que en los últimos años ha concentrado el desarrollo de nuevas soluciones habitacionales y expansión urbana.

“Muy contento por las familias, por todo el trabajo que han venido desplegando por bastante tiempo. Hoy se coronó un esfuerzo que es fundamental para la vida de ellos”, indicó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría.

La iniciativa contempla viviendas unifamiliares de dos pisos, con superficies desde 51m² hasta más de 63m², incluyendo unidades adaptadas para personas con discapacidad y movilidad reducida. Todas consideran ampliación proyectada, calefacción central y ventanas termopanel, elementos clave para las condiciones climáticas de la región.

“El proyecto contempla 87 viviendas, en su mayoría de dos dormitorios, con ampliación proyectada, además de calefacción central y ventanas termopanel, lo que permite responder a las condiciones climáticas de la región. A esto se suman más de 7.000m² de áreas verdes con equipamiento, incluyendo espacios recreativos, juegos infantiles y zonas de ejercicio. La iniciativa tiene un plazo de ejecución cercano a los 540 días, con Inmobiliaria Salfa Austral como entidad patrocinante y la empresa Salfa a cargo de la construcción”, explicó el director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo.

En términos urbanos, el conjunto incorpora más de 2.100m² de áreas verdes distribuidas en distintos sectores, a lo que se suma un espacio adicional de cerca de 5.000m² destinado a paseo y recreación, además de juegos infantiles, zonas de ejercicio y una sala de uso múltiple de 70m².

“Luchamos bastante, llevamos más de cinco años. Hubo momentos en que hubo que salir a la calle, a marchar, y se logró (…) ahora solo falta esperar el momento más deseado, que es llegar a la casa”, expresó Ximena Arteaga Nahuelneri, presidenta de la agrupación Sueños Patagónicos.

Las familias beneficiarias corresponden mayoritariamente a hogares del tramo más vulnerable del Registro Social de Hogares, incluyendo mujeres jefas de hogar, personas mayores y personas con discapacidad, configurando un proyecto con enfoque social e inclusivo.

El inicio de estas obras se integra al conjunto de proyectos habitacionales en desarrollo en Punta Arenas, contribuyendo a ampliar la oferta de viviendas y consolidar nuevos barrios con mejores estándares de habitabilidad en la ciudad.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo continúa impulsando soluciones habitacionales que no sólo responden al déficit de viviendas, sino que también promueven entornos urbanos integrados y adecuados para el desarrollo de las familias.