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10 de abril de 2026

CONCEJAL DE LAGUNA BLANCA ABORDA INFORME DE CONTRALORIA Y RECALCA PARTICULARIDADES DEL TERRITORIO

Buenos días región.

concejalestebanvera

Durante la mañana de este viernes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Laguna Blanca, Esteban Vera Vásquez, se refirió al informe de la Contraloría General de la República que cuestiona el gasto municipal en actividades comunitarias, entregando una mirada centrada en la realidad territorial y social de la comuna.

En ese contexto, se expuso que el análisis basado en indicadores per cápita no refleja adecuadamente las condiciones de una comuna rural extrema como Laguna Blanca, caracterizada por su extensa superficie, baja densidad poblacional y una economía principalmente vinculada a la actividad ovina. Estas particularidades, según se indicó, hacen poco comparables sus cifras con las de comunas urbanas.

Asimismo, se destacó que el municipio opera con recursos acotados provenientes mayoritariamente del Fondo Común Municipal, lo que obliga a una administración enfocada en priorizar el bienestar de los habitantes, especialmente en un territorio con condiciones de aislamiento.

Desde la administración comunal se subrayó que gran parte del presupuesto está orientado a inversión social, con énfasis en educación, apoyo directo a familias, programas de inclusión para personas en situación de discapacidad y acceso a prestaciones de salud, incluyendo atención especializada y beneficios asociados.

En relación con los montos observados por el organismo contralor, se aclaró que estos considerarían la sumatoria de más de un periodo anual, lo que influiría en la percepción del gasto. En esa línea, se indicó que se solicitará un mayor desglose de la información para comprender en detalle los criterios utilizados.

Respecto a las actividades comunitarias, se planteó que estas corresponden a iniciativas de bajo costo que buscan fortalecer la cohesión social y ofrecer espacios de encuentro en un territorio con limitadas alternativas de esparcimiento. Dentro de estas, también se relevó la importancia de eventos tradicionales que cumplen un rol identitario y de alcance regional.

Finalmente, se enfatizó que la gestión financiera del municipio busca mantener un equilibrio entre la atención de necesidades prioritarias en áreas como salud y educación, junto con la promoción de instancias que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de la comunidad.

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