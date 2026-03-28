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28 de marzo de 2026

TRANSPORTE ESCOLAR SERÁ INCLUIDO EN SUBSIDIO POR ALZA DE COMBUSTIBLES

Buenos días región.

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En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la presidenta de la Asociación Gremial de Empresarios del Transporte Escolar de Punta Arenas (AGETEPA), Marlene Gajardo, se refirió a la reciente incorporación del transporte escolar a las medidas de apoyo impulsadas por el Gobierno ante el sostenido aumento en el precio de los combustibles.

El anuncio, dado a conocer esta semana, considera la extensión de un subsidio que inicialmente estaba dirigido a taxis y colectivos, y que ahora incluirá a los buses escolares. La iniciativa se encuentra en tramitación en el Congreso y surge a partir de planteamientos realizados por diputados durante su discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según se informó, la decisión se basa en datos provenientes del registro de transporte escolar del Ministerio de Hacienda, lo que permitió dimensionar el impacto que el alza del combustible genera en este sector, especialmente en el traslado diario de estudiantes.

En ese contexto, Gajardo señaló que esperan que este subsidio, que tendría una duración de seis meses, contribuya a aliviar parcialmente los costos operacionales asociados al uso de petróleo. No obstante, advirtió que el escenario sigue siendo complejo debido a otras alzas que afectan la actividad. Pese a ello, indicó que por el momento no se contempla un aumento en el valor de los servicios que se entregan a las familias.

Durante la conversación, también se abordaron otras problemáticas que afectan al rubro en Punta Arenas, entre ellas la falta de fiscalización frente a la operación de transporte escolar informal o “pirata”, situación que genera preocupación en el gremio por la competencia desleal y los riesgos asociados. Asimismo, se hizo un llamado a la comunidad a respetar los espacios destinados al transporte escolar, enfatizando la importancia de los estacionamientos preferenciales para facilitar un servicio seguro y ordenado en los establecimientos educacionales.


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