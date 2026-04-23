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23 de abril de 2026

SEREMI DE EDUCACIÓN DEFIENDE SU TRAYECTORIA ANTE DENUNCIAS Y PONE FOCO EN VIOLENCIA ESCOLAR E INFRAESTRUCTURA

Buenos días región.

seremoeducacion

Esta mañana, en el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, abordó una serie de temas que marcan el escenario actual del sistema escolar en la región, en medio de cuestionamientos tras su reciente nombramiento.

La autoridad reconoció el complejo contexto en el que asume sus funciones, marcado por denuncias y críticas públicas, aunque sostuvo que su trayectoria en el ámbito educativo respalda su gestión. En esa línea, indicó que dejó la dirección del Liceo Industrial a fines de febrero de 2026 sin observaciones administrativas y con una evaluación favorable de su desempeño, reafirmando su intención de continuar en el cargo.

Durante la conversación, uno de los ejes principales fue la situación de la violencia escolar, una problemática que ha cobrado relevancia tanto a nivel regional como nacional. Alvarado respaldó el proyecto de ley Escuelas Protegidas, actualmente en tramitación, señalando que busca responder a la creciente preocupación de las comunidades educativas frente a hechos de agresión y conflictos al interior de los establecimientos. Asimismo, se refirió a casos ocurridos en Magallanes, que han contribuido a tensionar el clima escolar en los últimos años.

Otro de los puntos abordados fue el estado de la infraestructura educativa en la región, una dificultad histórica que se ha visto agudizada recientemente, generando suspensiones de clases, sumarios sanitarios y cierres temporales de recintos. En este contexto, planteó la necesidad de avanzar en soluciones que permitan garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

Finalmente, el seremi delineó algunos de los principales desafíos de su gestión, destacando la importancia de impulsar cambios estructurales en la formación de los estudiantes. Entre ellos, mencionó la preocupación por la obesidad infantil, proponiendo una mirada integral que incorpore el bienestar y la salud de los alumnos como parte del proceso educativo.




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