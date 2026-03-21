“HISPANAS” SE QUEDA CON EL PRIMER LUGAR EN CAMPEONATO MUNICIPAL FEMENINO 3X3 EN PUNTA ARENAS

En el contexto de las actividades del Mes de la Mujer, la Oficina Municipal de la Mujer de Punta Arenas, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, realizó por primera vez un campeonato femenino de básquetbol 3x3. La jornada se desarrolló este sábado en el Gimnasio de la Confederación Deportiva, con entrada liberada para toda la comunidad.

El torneo se disputó bajo un formato todos contra todos en dos rondas, permitiendo definir a los equipos con mejor rendimiento para la fase final. En este escenario, el equipo Hispanas se quedó con el primer lugar, seguido por Patagonas en la segunda posición y Williams en el tercer puesto.

Además de los resultados deportivos, se entregaron reconocimientos especiales. El equipo Williams fue destacado con el premio a Liderazgo Femenino, mientras que Valentina Cárdenas recibió el galardón a Mejor Jugadora del campeonato, consolidando su desempeño durante la competencia.

El alcalde Claudio Radonich valoró la alta participación en las actividades del mes, señalando que más de mil mujeres fueron parte de la programación. Asimismo, adelantó nuevas iniciativas para la comunidad, incluyendo talleres que abarcan desde yoga hasta actividades recreativas, reforzando el compromiso municipal con el bienestar y la participación femenina.

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