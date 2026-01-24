Entre el 19 y el 23 de enero, la ciudad de Punta Arenas fue sede del Campeonato Nacional Cadetes de Balonmano 2026, evento que reunió a 12 equipos y 180 jugadores desde Arica hasta Magallanes, fortaleciendo el desarrollo del balonmano y del deporte formativo a nivel nacional.

El campeonato fue organizado de manera conjunta por la Asociación de Balonmano de Magallanes y la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Fundación Municipal de Deportes. Los encuentros se disputaron en el Gimnasio 18 de Septiembre y el Gimnasio Fiscal, con una intensa programación diaria de entre cinco y siete partidos, desde las 10:30 hasta las 19:00 horas, distribuidos en cuatro grupos de tres equipos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de albergar este tipo de competencias en regiones. “Como municipio hemos apostado por disciplinas como el balonmano, que quizás no son tan masivas, pero sí muy importantes para la formación de nuestros jóvenes. Queremos seguir generando instancias para que niños y niñas puedan competir, tener más roce deportivo y crecer”, señaló, enfatizando además la necesidad de que el apoyo al deporte sea una política pública a nivel nacional.

En lo deportivo, el tercer lugar fue obtenido por el equipo Ovalle, tras vencer a Saint Rose, ambos representantes de Santiago. La final, en tanto, fue disputada entre el Liceo Nacional de Maipú, de la Región Metropolitana, y el equipo Italiano, de la Quinta Región, consagrándose campeón el conjunto de Maipú.

El presidente de la Asociación de Balonmano de Magallanes, Andrés Aedo, valoró el impacto del certamen para los equipos visitantes y la región, destacando la descentralización del balonmano y la oportunidad que significó para muchos jóvenes conocer Magallanes y competir en un contexto distinto al habitual. En la misma línea, Jonathan Mansilla, encargado de la Fundación Municipal de Deportes, subrayó que traer campeonatos nacionales a Punta Arenas permite fortalecer el desarrollo deportivo local y posicionar a la ciudad como sede de eventos de alto nivel.





