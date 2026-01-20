PUNTA ARENAS INAUGURA CAMPEONATO NACIONAL CADETE DE BALONMANO

​Con la participación de delegaciones provenientes desde Arica hasta Magallanes, la tarde de este lunes se dio inicio en el Gimnasio Fiscal al Campeonato Nacional Cadete de Balonmano, evento que se extenderá hasta el viernes y que posiciona nuevamente a Punta Arenas como sede de competencias deportivas de carácter nacional.



La instancia es organizada por la Asociación de Balonmano de Magallanes junto a la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Fundación Municipal de Deportes, y contempla la disputa de 22 partidos en total, con encuentros programados tanto en el Gimnasio Fiscal como en el Gimnasio 18 de Septiembre. La entrada a todos los partidos es gratuita para el público.



Durante la inauguración, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el respaldo concreto que el municipio ha entregado al deporte federado, especialmente en disciplinas que permiten el desarrollo de jóvenes talentos. "Nuestra fundación municipal pone recursos reales para facilitar que un campeonato nacional se realice en nuestra ciudad. No nos quedamos solo en el discurso: apostamos, con los recursos que tenemos, por el deporte como espectáculo, pero también como una instancia de crecimiento para nuestros representantes locales", señaló.



El jefe comunal valoró además que el certamen permita a deportistas magallánicos medirse con equipos de alto nivel, fortaleciendo su experiencia competitiva. "Este campeonato se suma al trabajo que estamos realizando con talleres deportivos y a esfuerzos anteriores por traer instancias de primer nivel a Punta Arenas. A pesar de las restricciones presupuestarias, los recursos disponibles los destinamos a la cancha, a los jugadores y al público", agregó Radonich.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Balonmano de Magallanes, Andrés Aedo, subrayó el carácter histórico del torneo. "Es la primera vez que logramos traer un campeonato nacional de balonmano a Magallanes. Participan 12 equipos y más de 220 deportistas, en una categoría clave como cadetes, donde hoy se concentra la mayor cantidad de niños y jóvenes en nuestra región", indicó, destacando además el apoyo municipal en aspectos como alojamiento y premiación.



Desde el ámbito deportivo, los propios jugadores valoraron la experiencia de competir en el extremo sur del país. Nicolás Alvarado, representante del Liceo Nacional de Maipú, calificó el viaje como "largo, pero motivador", e invitó a la comunidad magallánica a asistir a los encuentros y apoyar el balonmano nacional.



El Campeonato Nacional Cadete de Balonmano se desarrollará hasta el viernes 23 de enero, jornada en la que se realizará la ceremonia de premiación, consolidando una semana de competencia que refuerza el compromiso de Punta Arenas con el deporte juvenil y federado.

