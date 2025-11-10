Intensity All Stars: Cheerleaders de Magallanes triunfan en The Finals 2025 en Cartagena, Colombia

El Club Deportivo Intensity All Stars, representante de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, alcanzó un nuevo e histórico logro en el campeonato internacional The Finals 2025, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, consolidándose como uno de los equipos de cheerleading más destacados del país.

El grupo compitió en la categoría Cheer All Star Prep International Nivel 1.1 Junior Femenino, destacando entre más de 60 equipos participantes y obteniendo el reconocimiento como "Campeón de Campeones", máximo galardón del certamen.

Antes de su destacada participación internacional, Intensity All Stars ya había brillado en dos competencias nacionales en Santiago, donde alcanzaron el reconocimiento con Hit Zero, logrando rutinas sin errores —un sello de excelencia dentro del cheer competitivo.

Bajo la dirección de Viviana Moreno, Ana Salazar y Esteban Mansilla, el equipo ha demostrado disciplina, pasión y un espíritu de superación que refleja el talento deportivo de Magallanes. Este triunfo les otorga además la clasificación oficial para presentarse en competencias internacionales en Canadá el próximo año, abriendo una nueva etapa de crecimiento y proyección para el club.

Con este importante logro, Intensity All Stars no solo representa a Punta Arenas, sino también al sur de Chile, posicionando a la región como un referente en el cheerleading nacional e internacional.

