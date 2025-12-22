Punta Arenas,
22 de diciembre de 2025

JUGADORA MAGALLÁNICA IVANA VILICIC PROYECTA SU CARRERA RUMBO A LA ALTA COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Vive pádel

ivana vilicic

En una nueva edición de Vive Pádel, programa de Polar Comunicaciones conducido por Jacques Roux y Nesla Muñoz, la deportista Ivana Vilicic compartió detalles de su exigente rutina de entrenamiento y su proceso de adaptación al alto rendimiento. Actualmente entrena dos horas diarias de pádel, complementadas con una hora de preparación física, permaneciendo prácticamente toda la jornada en el club, con tiempos de descanso cuidadosamente planificados para sostener el ritmo competitivo.

Durante la conversación en Vive Pádel, Ivana relató su experiencia entrenando en Santiago, donde enfrenta condiciones climáticas muy distintas a Magallanes, con temperaturas que superan los 40 grados dentro de la cancha. “Al principio me costó más, pero con el acondicionamiento físico se hace mucho más fácil”, explicó, destacando el trabajo permanente con su entrenador de pádel Carlos Naranjo y su preparador físico Pancho, quienes también trabajan con el grupo de tenis de la Universidad Católica. Aunque solo ha disputado un torneo, aseguró que el proceso ha sido clave para su crecimiento deportivo.

En el mismo programa de Polar Comunicaciones, Ivana adelantó que durante el próximo año dividirá su tiempo entre Santiago y Punta Arenas en el primer semestre, para luego trasladarse de forma definitiva a la capital en la segunda mitad del año, con el objetivo de entrenar de manera intensiva pensando en futuras competencias de alto nivel, como las olimpiadas escolares que serán en México el 2026.

El espacio también informó sobre las academias de pádel de verano en la región, con opciones para niños y adultos en clubes como Viento Austral y Go Pádel, reforzando el crecimiento sostenido de esta disciplina en Magallanes.







Tamara Pardo Viento Austral PAdel

JUGADORAS MAGALLÁNICAS DE PÁDEL COMPITEN EN CHILE Y PERÚ Y PROYECTAN EL CRECIMIENTO REGIONAL

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

