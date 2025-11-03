Vive Padel - Entrevista con Valentina Gutiérrez y Carlos Torres tras el Máster del Club Indoor**

Este fin de semana se vivió una emocionante jornada de padel en el Máster del Club Indoor, un torneo donde los mejores 16 jugadores de cada categoría se dieron cita para competir por el título. La emoción, el esfuerzo y la pasión por el deporte se sintieron en cada punto jugado, dejando claro que el nivel del padel en el país sigue en constante crecimiento.El campeonato comenzó el día jueves y culminó el sábado pasado, con una gran expectativa en torno a los partidos de alto nivel. Los competidores se enfrentaron en intensos duelos que mantuvieron al público en vilo hasta el último minuto. Además, el evento tuvo como broche de oro una premiación celebrada el viernes en el Club K, uno de los auspiciadores del torneo.Para conocer más sobre este evento y el desarrollo del mismo, entrevistamos a dos protagonistas del fin de semana: Valentina Gutiérrez, quien participó en la categoría femenina, y Carlos Torres, uno de los jugadores destacados en la categoría masculina.

Valentina Gutiérrez: "El nivel del torneo fue increíble"Valentina nos compartió su experiencia tras el torneo, destacando el alto nivel competitivo y la importancia de este tipo de campeonatos para el crecimiento del padel en el país. "El Máster fue una experiencia increíble. Poder competir con las mejores jugadoras del país es siempre un reto, pero también una motivación para seguir mejorando. El nivel de las jugadoras fue altísimo, y cada partido fue una verdadera prueba de resistencia y concentración. Agradezco mucho la oportunidad de jugar en este tipo de torneos, que sin duda ayudan a elevar el nivel del deporte."*Además, Valentina nos habló sobre su preparación para el torneo y los desafíos que enfrentó durante la competencia. Carlos Torres: "La competencia está cada vez más fuerte"Por su parte, Carlos Torres nos brindó su perspectiva sobre el torneo en la categoría masculina, donde los duelos fueron de gran intensidad desde el primer día. "Este Máster ha sido de los más exigentes en los que he participado. La competencia está cada vez más fuerte, y es genial ver cómo el padel va creciendo en popularidad. Cada año los jugadores mejoran y los partidos son más intensos. Este tipo de campeonatos son fundamentales para que el deporte siga evolucionando.

Además, la organización y el apoyo de los auspiciadores, como Club K han sido clave para que estos eventos sigan adelante." Carlos también comentó sobre su experiencia jugando en el Club Indoor y cómo este tipo de torneos ayudan a fortalecer su carrera y a inspirar a nuevas generaciones de jugadores. Premiación y Agradecimientos El torneo concluyó el viernes con una emotiva ceremonia de premiación en el Club K donde se reconoció a los campeones de cada categoría.

Los auspiciadores y organizadores del evento agradecieron a los jugadores por su esfuerzo y dedicación, y a los asistentes por su apoyo incondicional al deporte.Este evento reafirma la importancia de seguir apoyando el padel en el país y la necesidad de seguir creando espacios de competencia y formación para los jugadores.





