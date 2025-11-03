Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

3 de noviembre de 2025

VIVE PADEL - ENTREVISTA CON VALENTINA GUTIÉRREZ Y CARLOS TORRES TRAS EL MÁSTER DEL CLUB INDOOR

Vive Padél

WhatsApp Image 2025-11-03 at 3

Vive Padel - Entrevista con Valentina Gutiérrez y Carlos Torres tras el Máster del Club Indoor** 

 Este fin de semana se vivió una emocionante jornada de padel en el Máster del Club Indoor, un torneo donde los mejores 16 jugadores de cada categoría se dieron cita para competir por el título. La emoción, el esfuerzo y la pasión por el deporte se sintieron en cada punto jugado, dejando claro que el nivel del padel en el país sigue en constante crecimiento.El campeonato comenzó el día jueves y culminó el sábado pasado, con una gran expectativa en torno a los partidos de alto nivel. Los competidores se enfrentaron en intensos duelos que mantuvieron al público en vilo hasta el último minuto. Además, el evento tuvo como broche de oro una premiación celebrada el viernes en el Club K, uno de los auspiciadores del torneo.Para conocer más sobre este evento y el desarrollo del mismo, entrevistamos a dos protagonistas del fin de semana: Valentina Gutiérrez, quien participó en la categoría femenina, y Carlos Torres, uno de los jugadores destacados en la categoría masculina. 

Valentina Gutiérrez: "El nivel del torneo fue increíble"Valentina nos compartió su experiencia tras el torneo, destacando el alto nivel competitivo y la importancia de este tipo de campeonatos para el crecimiento del padel en el país. "El Máster fue una experiencia increíble. Poder competir con las mejores jugadoras del país es siempre un reto, pero también una motivación para seguir mejorando. El nivel de las jugadoras fue altísimo, y cada partido fue una verdadera prueba de resistencia y concentración. Agradezco mucho la oportunidad de jugar en este tipo de torneos, que sin duda ayudan a elevar el nivel del deporte."*Además, Valentina nos habló sobre su preparación para el torneo y los desafíos que enfrentó durante la competencia. Carlos Torres: "La competencia está cada vez más fuerte"Por su parte, Carlos Torres nos brindó su perspectiva sobre el torneo en la categoría masculina, donde los duelos fueron de gran intensidad desde el primer día. "Este Máster ha sido de los más exigentes en los que he participado. La competencia está cada vez más fuerte, y es genial ver cómo el padel va creciendo en popularidad. Cada año los jugadores mejoran y los partidos son más intensos. Este tipo de campeonatos son fundamentales para que el deporte siga evolucionando.

 Además, la organización y el apoyo de los auspiciadores, como Club K han sido clave para que estos eventos sigan adelante." Carlos también comentó sobre su experiencia jugando en el Club Indoor y cómo este tipo de torneos ayudan a fortalecer su carrera y a inspirar a nuevas generaciones de jugadores. Premiación y Agradecimientos El torneo concluyó el viernes con una emotiva ceremonia de premiación en el Club K donde se reconoció a los campeones de cada categoría. 

Los auspiciadores y organizadores del evento agradecieron a los jugadores por su esfuerzo y dedicación, y a los asistentes por su apoyo incondicional al deporte.Este evento reafirma la importancia de seguir apoyando el padel en el país y la necesidad de seguir creando espacios de competencia y formación para los jugadores.





becacomputadores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ COMPUTADORES A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

Leer Más

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

debatoarchi
nuestrospodcast
becacomputadores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ COMPUTADORES A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
debatoarchi

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
testigosdejehovapuq

TESTIGOS DE JEHOVÁ INVITAN A LA COMUNIDAD A SU CONVENCIÓN ANUAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Sin título

SEGURIDAD PÚBLICA REPORTA ALTO NÚMERO DE INCIDENTES DURANTE FIN DE SEMANA LARGO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909