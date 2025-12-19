MIGUEL PALMA DESTACA CRECIMIENTO DEL TURISMO ANTÁRTICO Y AVANCES ESTRATÉGICOS DE EPA AUSTRAL EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente de la Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma Morales, informó a la ciudadanía sobre una serie de avances, proyecciones e hitos estratégicos que consolidan a Magallanes como un polo portuario y turístico de relevancia nacional e internacional.

Uno de los principales temas abordados fue la proyección de la próxima temporada de cruceros 2025-2026, donde Magallanes aspira a consolidar su liderazgo nacional en el turismo antártico. Según informó Palma, la Empresa Portuaria Austral publicó el listado oficial de 163 naves turísticas que arribarán al territorio entre septiembre de 2025 y abril de 2026, destacando los buques internacionales con destino a la Antártica y una proyección cercana a los 84 mil pasajeros, cifras que reflejan un crecimiento sostenido del sector.

En ese contexto, el gerente de EPA Austral también se refirió a la reciente visita a Magallanes de la presidenta del Sistema de Empresas Públicas, quien valoró los avances en los proyectos estratégicos que desarrolla la empresa estatal. La autoridad destacó especialmente el Convenio de Programación suscrito entre EPA Austral y el Gobierno Regional de Magallanes, calificándolo como un ejemplo de coordinación institucional orientada al desarrollo regional.

Palma Morales también comentó su participación en Valparaíso en una nueva sesión de la Corporación de Puertos del Conosur y en el Encuentro de Logística & Comercio Exterior (ENLOCE), instancias donde se relevó el intercambio de experiencias entre actores marítimo-portuarios, fortaleciendo la cooperación y el aprendizaje conjunto en materias de logística, conectividad y desarrollo portuario.

A un año de la firma del Convenio GORE–EPA Austral, el gerente destacó las auspiciosas proyecciones que deja su revisión. La inversión total alcanza los M$38.315.633, de los cuales EPA aporta el 63% (M$24.003.232) y el Gobierno Regional el 37% restante (M$14.312.401). Este convenio, aprobado por el pleno del Consejo Regional en junio de 2024, considera iniciativas clave como el mejoramiento de la capacidad de las losas del terminal Mardones; la construcción de un nuevo terminal de pasajeros en el muelle Prat; el mejoramiento de la capacidad de atraque del mismo; y la adquisición de grúas para el terminal Mardones.

Tras la exposición de Palma y las acotaciones de los invitados, quienes transversalmente valoraron y se alinearon con los avances de las obras ejecutadas y proyectadas, el gobernador regional Jorge Flies y Aldo Aldoney destacaron el carácter único del convenio a nivel país, señalando que no existen registros de un acuerdo similar entre una Empresa Portuaria Austral y un Gobierno Regional. En esa línea, la máxima autoridad regional afirmó que “con el directorio de EPA, su gerencia y la voluntad del Consejo Regional, hemos tomado e identificado proyectos que estuvieron muchos años desarrollándose en el ámbito de diseño, y que estaban bastante avanzados para que, estando los recursos, poder llevarlos adelante”.

En materia de participación ciudadana, Palma informó que EPA Austral se encuentra fortaleciendo el diálogo con la comunidad a través de la consulta pública del proyecto de ampliación del terminal Mardones. Quienes deseen revisar la propuesta completa o realizar consultas pueden hacerlo a través del sitio web www.epaustral.cl , el correo [email protected] o las redes sociales institucionales de la empresa.

Finalmente, el gerente destacó la culminación de un proyecto clave de mejoramiento del muelle Arturo Prat, el cual permitirá recibir cruceros de grandes dimensiones. Hasta ahora, las naves turísticas de más de 258 metros de eslora debían permanecer a la gira, desembarcando a sus pasajeros mediante embarcaciones menores, situación que con estas obras se busca revertir, fortaleciendo la competitividad portuaria de Magallanes.

