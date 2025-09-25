Punta Arenas,
25 de septiembre de 2025

GERENTE GENERAL DE TABSA LUEGO DE RECIBIR SELLO DE EMPRESA REGIONAL: "ESPERAMOS SEGUIR CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS MAGALLÁNICOS"

Comunicado de prensa.

Como una forma de reconocer el aporte que TABSA ha realizado a la región en sus 57 años de existencia, brindado servicios de conectividad marítima y logística, hoy la empresa recibió el Sello de Empresa Regional, una iniciativa que busca respaldar las buenas prácticas y el desarrollo sostenible en el ámbito de empresas que tienen presencia en Magallanes.

Así lo destacó y agradeció Cristóbal Kulczewski, Gerente General de TABSA indicando que "estamos muy orgullosos de recibir este sello de empresa regional, que lo reciben directamente los colaboradores quienes realizan actividades a diario conectando a todos los magallánicos. Somos una empresa regional que, con este reconocimiento, nos empuja a reforzar nuestro compromiso presente y futuro para seguir contribuyendo al desarrollo de la economía y calidad de vida de todos los magallánicos"

En tanto, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz dijo que, en esta segunda versión de entrega de Sello de Empresa Regional, "iniciativa que realizamos con la CPC durante 2024 que busca reconocer empresas regionales que han contribuido durante tantos años a la región, que conocen nuestra idiosincrasia, que promueven la cohesión y no tienen denuncias o prácticas antisindicales, o en Superintendencia del Medio Ambiente".

Al finalizar el acto de entrega del Sello de Empresa Regional, en donde fueron distinguidas cinco empresas magallánicas, la seremi de Economía, Marlene España, explicó que esta iniciativa busca reconocer y poner en valor a las empresas tradicionales que han estado con la región y que han aportado con el desarrollo económico y bienestar de la comunidad. "Y que el crecimiento de estas empresas haya también impactado en la mesa de los magallánicos. Después de este reconocimiento esperamos que haya un compromiso mayor con nuestro desarrollo y las buenas prácticas".

Finalmente, el Director de CPC Magallanes. Enrique Le Dantec, indicó que "para nosotros es muy importante crecer, pero crecer con contenido, con beneficios hacia las personas que habitan Magallanes y para eso es muy importante premiar y recordar a las empresas que tiene historia, e invitarlas a que sostengas su compromiso con la región y con los habitantes de la región.


CIERRE DEL PROGRAMA ACCIÓN: FAMILIAS DE MAGALLANES CULMINAN UN PROCESO TRANSFORMADOR HACIA LA AUTONOMÍA Y EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA FAMILIA SE ABORDÓ EN EL PROGRAMA, Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?

INE 250
JÓVENES EN REINSERCIÓN ACTIVARON "PASE CULTURAL"

