17 de diciembre de 2025

CON MÚSICA EN VIVO Y UN ESPECTÁCULO DE CIRCO CONCLUYÓ FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN CABO DE HORNOS

​Ministerio de Educación

feria de cabo de hornos 1

El pasado martes, 09 de diciembre, se desarrolló en la Provincia Antártica la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes. Leer, Fantasear, Soñar…”, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, en el marco del Plan de Reactivación Educativa que tiene como objetivos fomentar la lectura, la escritura y la comunicación en las distintas comunidades educativas, a través de expresiones artísticas.


“Estamos muy contentos de estar nuevamente en Cabo de Hornos, en la cuarta edición de este Vendaval Cultural, organizado por el Ministerio de Educación, con el objetivo de descentralizar las actividades culturales y educativas a lo largo de nuestra región, dirigidas tanto para la primera infancia como para las y los estudiantes de Enseñanza Básica y Media, y la comunidad en general”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.


Por su parte, la delegada presidencial de la Provincia Antártica, Constanza Calisto Gallardo, indicó que “la descentralización es precisamente uno de los componentes más importantes que hemos venido trabajando como gobierno. Y en nuestra Provincia Antártica es una palabra fundamental para poder hablar de equidad y es así como a través de todas las gestiones que se han realizado a través de la Seremía de Educación, hemos podido realizar esta nueva versión de la Feria Literaria Vendaval Cultural”.


En su 4° edición, este evento se realizó en el Anfiteatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, a partir de las 09:00 horas. Dentro del programa, destacó la participación de los tres jardines infantiles de la comuna: “Tánana”, “Ukika” y “Pequeños Colonos”, donde las y los párvulos pudieron divertirse con juegos y actividades lúdicas vinculadas al arte.


También hubo espacio para la música, con la participación de la cantautora Carolina Carmona López, en dos bloques. El primero de ellos, dirigido a niñas y niños con canciones como “La belleza de las horas”, “Canción Selk'nam” y “Sueños para la Infancia”. Y el segundo, un repertorio para todo público con la cueca “Niña Errante, “Mistral” y “Mujeres Soles”.


Otro de los artistas que visitó Cabo de Hornos, fue “Yiro Clown”, presentado por el artista circense Jerome Obilinovic Martinic, cofundador de “Circo del Sur”, quien con humor y ternura conquistó a las y los asistentes, a través de trucos de magia y malabares.


Cabe destacar que durante la Feria Literaria estuvieron presentes dos librerías de Punta Arenas: Entrepáginas y Leo el Sur, que llevaron un numeroso stock de libros compuesto por clásicos de la literatura y narrativas emergentes, al que la comunidad pudo acceder.


A ellas se sumaron los stands informativos del Museo Territorial Yagán Usi, el Instituto Milenio BASE, el Laboratorio Wankara de Ecosistemas Dulceacuícolas Antárticos y Subantárticos y el Centro CHIC.


Público Asistente


Joaquín Valderrama Ferrer, estudiante de 6° básico del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, comentó que “la Feria estuvo bacán, estuvo choro. Buena la actuación del payaso, a mí me tocó actuar también. Lo encontré muy divertido, muy dinámico”.


Para Margot Oyarzo Ojeda, habitante de Puerto Williams, es destacable que “este tipo de iniciativas se sigan realizando en una comunidad tan alejada como la nuestra. Es muy importante que nos mantengamos con una pincelada de cultura, de arte, que nos entrega el Vendaval Cultural. Felicito la actividad y espero que se siga realizando”.


ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS DEL PROGRAMA HYDROGENIOS DESTACAN EXITOSA PARTICIPACIÓN EN BRASIL, PROXIMOS DESAFÍOS INGLATERRA Y MARRUECOS

CONVENIO GOBIERNO REGIONAL-MINISTERIO DE SALUD SE EXTIENDE HASTA 2030: CONSEJO APRUEBA ADENDA "DE ESTADO"

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

DPP ANTÁRTICA CHILENA Y SENAMA MAGALLANES CIERRAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ONCE PARA PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BIPAY 250X250
CON MÚSICA EN VIVO Y UN ESPECTÁCULO DE CIRCO CONCLUYÓ FERIA LITERARIA "VENDAVAL CULTURAL" EN CABO DE HORNOS

FOTO DE ARCHIVO F-5 TIGRE III IMAGEN 3

GRUPO DE AVIACIÓN Nº12 CELEBRÓ 59 AÑOS COMO LA UNIDAD TÁCTICA DE COMBATE MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

MF 4

MARÍA FERNANDA VALDÉS LIDERÓ EXITOSA CLÍNICA DEPORTIVA EN PUNTA ARENAS

JMB!