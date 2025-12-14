NAVIDAD SEGURA: SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIÓN DE ETIQUETADO DE JUGUETES Y REALIZA LLAMADO A COMPRAR SÓLO EN COMERCIO ESTABLECIDO

Estas inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento del Decreto Supremo N°114 del Ministerio de Salud, que regula la seguridad de los juguetes y establece requisitos de etiquetado, advertencias y uso seguro; así como del D.S. 754/98, que prohíbe el uso de tolueno en adhesivos, pinturas y témperas. Ambos cuerpos normativos buscan proteger la salud y bienestar de la población.

En este contexto, el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, junto a los profesionales del Departamento de Acción Sanitaria, Víctor Ojeda y Miguel Ángel Valle, fiscalizaron el local comercial Ripley, para verificar el cumplimiento de la normativa y entregar recomendaciones a la comunidad. En la inspección realizada no se detectaron deficiencias.

El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que se realizan este tipo de fiscalizaciones a lo largo del año, pero se intensifican en época de Navidad. “Tenemos más de 40 locales de venta de juguetes en Punta Arenas y ya hemos inspeccionado cerca del 50%. En los próximos días completaremos el resto. La idea es verificar el cumplimiento del Reglamento N°114 sobre seguridad de juguetes, es decir, que las advertencias estén en español, que se indique si existe algún elemento pequeño que pueda representar un riesgo, que no contengan tolueno y que entreguen instrucciones claras a los adultos respecto del uso y la seguridad, especialmente para los niños más pequeños”.

La autoridad de salud indicó que los principales riesgos asociados a los juguetes pueden presentarse desde el mismo envase, especialmente cuando se trata de productos destinados a niñas y niños, quienes requieren la supervisión de una persona adulta para retirar el embalaje primario. Añadió que también existe riesgo cuando los juguetes se quiebran con facilidad, generando puntas o fragmentos que puedan causar lesiones, así como por la presencia de piezas pequeñas que podrían ser ingeridas por los más pequeños. Subrayó la importancia de que la comunidad se informe y siga las recomendaciones de uso, leyendo cuidadosamente los instructivos y advertencias, evitando que juguetes destinados a mayores queden al alcance de niñas y niños pequeños y revisando periódicamente si los productos presentan daños o piezas sueltas que representen un riesgo.

Víctor Ojeda, encargado de Sustancias Químicas de la Seremi de Salud, señaló que es fundamental adquirir juguetes en locales establecidos, ya que estos son fiscalizados durante todo el año, especialmente en períodos de mayor demanda. Indicó que es importante que los productos cuenten con rotulación en español y que las familias presten atención a las advertencias y a la presencia de piezas pequeñas que puedan representar riesgos para niñas y niños. Agregó que las inspecciones continuarán durante los próximos días y que, a la fecha, no se han iniciado sumarios sanitarios.

Para un uso seguro de los juguetes, se recomienda eliminar el embalaje antes de entregarlos a niñas y niños pequeños; leer cuidadosamente los instructivos y advertencias; evitar que juguetes destinados a mayores queden al alcance de los más pequeños; revisar periódicamente si los juguetes presentan piezas sueltas o daños; no utilizar juguetes cuya pintura se desprenda con facilidad; mantener globos desinflados, imanes y piezas pequeñas fuera del alcance de niñas y niños pequeños; retirar pilas y baterías agotadas para evitar derrames dañinos; y utilizar peluches, disfraces o carpas de juego lejos de fuentes de calor o fuego. Además, se recomienda priorizar juguetes que promuevan el movimiento, el juego activo y la sociabilización, como cuerdas, balones u otros que fomenten estilos de vida saludables.

